Nouvelles nominations au comité de direction de Total Maroc

Total Maroc annonce cinq nouvelles nominations au sein de son comité de direction.

Depuis le 1er septembre 2018, Bouchra Belabbes est nommée Directrice Gaz ; Abdelmoughit Berroho, est nommé Directeur Lubrifiants et Commerce Général ; Xavier Chouan est nommé Directeur Supply & Logistique ; Khalifa Hanafi est nommé Directeur Hygiène, Sécurité, Qualité, Environnement et Brahim Kahfy est nommé Directeur financier.

Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du marché des produits pétroliers: réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique. Depuis son implantation dans le pays, le Groupe a accompagné le développement économique grâce à d’importants programmes d’investissements. Aujourd’hui, Total Maroc génère près de 600 emplois directs et plus de 4000 emplois indirects, commercialise 1,5 millions de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte plus de 300 stations-service à travers tout le pays, dont dix autoroutières.