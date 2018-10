Nouvelle vision et derniers chiffres du groupe Alliances

L’application d’une politique de financement rigoureuse basée sur une prise de risque mesurée et sur un suivi de ratios stricts d’endettement et d’indicateurs de rentabilité bien définis.

Cette performance s’explique par l’augmentation de l’activité conjuguée à la baisse de 30% des charges d’exploitation (notamment suite à la rationalisation des coûts de production et à la réduction des charges de structure) et à la contraction de 22% des frais financiers dans le sillage de l’optimisation du bilan.

le Résultat net et le RNPG sont conformes aux prévisions du Groupe et enregistrent une forte progression par rapport au 30 juin 2017, de respectivement 136% et 250%.