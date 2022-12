Nouvelle identité visuelle: Dacia Maroc commercialise ses véhicules (VIDEO)

La nouvelle identité visuelle de Dacia arrive simultanément sur plusieurs véhicules de la marque au Maroc. Symbole fort de la nouvelle identité visuelle de la marque, l’emblème Dacia Link vient prendre place au milieu de la calandre des véhicules, laquelle a vu ses motifs retravaillés et passés en blanc.

« Le déploiement de cette nouvelle identité visuelle vient parachever ce renouveau. Dacia a donc tout changé, mais s’est attachée à rester essentielle », indique Fabrice Crevola, Directeur Général de la marque Dacia au Maroc et Directeur Général de Renault Commerce Maroc.

Ce nouvel emblème se veut à la fois symbole de robustesse et de simplicité. Dacia Link apporte même de loin de la visibilité à la marque et apparaît aussi sur les centres de roue des voitures. Autre changement immédiatement visible, l’apparition du logotype à l’arrière des véhicules et sur le volant. Volontairement minimalistes, ses lettres sont allégées pour ne conserver que ce qui est essentiel à leur reconnaissance.

Cette nouvelle identité incarne l’esprit Dacia : moderne, robuste, outdoor, économique et écologique. L’ensemble de la gamme propose des prestations technologiques modernes avec des équipements ingénieux et pratiques grâce au Media Control par exemple.

L’utilisation étendue de matériaux recyclés est une priorité pour Dacia. De ce fait, 12 % du plastique utilisé dans Duster provient du recyclage, ce qui est bien au-dessus de la moyenne des véhicules neufs. L’élimination du superflu dans les voitures, qu’il soit technologique ou cosmétique, permet de réduire leur poids et donc d’économiser du carburant. Des atouts essentiels pour le client.

Probablement une première dans l’industrie automobile, cette nouvelle identité visuelle est déployée simultanément sur l’ensemble de la gamme Dacia dans le monde et sur la majorité des modèles commercialisée au Maroc : Logan, Sandero Stepway, Sandero Streetway, Duster et bientôt Spring dont la commercialisation est prévue pour février 2023.

La commercialisation de plusieurs modèles de la gamme Dacia à la nouvelle identité visuelle au Maroc et le déploiement du nouveau visage Dacia dans notre réseau donne une nouvelle impulsion pour la marque dans la réalisation de ses ambitions. Ce nouvel univers est en phase avec nos valeurs – simple, robuste, authentique – sous une forme plus affirmée et plus moderne. Dacia est la marque préférée des Marocains et avec cette nouvelle identité visuelle, ce statut sera renforcé.