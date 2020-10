Nouvelle hausse du prix du poulet: voici les détails

Les prix des volailles sur le marché du détail ont encore une fois augmenté pour atteindre 20 DH à Casablanca et 17 DH à Kénitra, causant la colère et l’incompréhension des consommateurs qui se rabattent souvent sur cette viande bon marché en comparaison avec la viande rouge.

Le président de la fédération marocaine des droits de consommateurs, Bouazza Kharrati, a expliqué que cette hausse est le résultat de la baisse de l’offre, tandis que la demande est restée élevée.

Il a également relevé que la guerre qui oppose depuis un certain temps les producteurs et les bouchers complique encore davantage la situation. « Il faut que le secteur de distribution et de commercialisation soit mieux réglementé afin de couper la route aux intermédiaires qui sont les responsables directs de la hausse des prix », a-t-il indiqué.

S.Z.