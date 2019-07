Nouvelle distinction pour le PDG d’Attijariwafa Bank

Le président directeur général du groupe marocain Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, a été fait, ce lundi à Abidjan, Commandeur de l’Ordre national de Côte d’Ivoire.

El Kettani a reçu la médaille de cette décoration des mains de la Grande Chancelière de l’Ordre national de Côte d’Ivoire, Henriette Diabaté, au nom du Président ivoirien Alassane Ouattara.

Cette distinction est une “reconnaissance de l’engagement” du groupe Attijariwafa bank et d’El Kettani pour la consolidation des relations maroco-ivoiriennes à titre particulier et au service du renforcement de la coopération sud-sud de manière générale.

A cette occasion, Mme Henriette Diabaté a “félicité” El Kettani pour “la qualité et le volume” des activités d’Attijariwafa Bank en Côte d’Ivoire à un moment où le Maroc, a-t-elle souligné, se pose comme le premier partenaire économique africain de la Côte d’Ivoire.

Elle a, ensuite, dit retrouver en la personne de Mohamed El Kettani “une figure et un symbole” de la continuité des relations d’amitié liant les deux pays et peuples.

De son côté, El Kettani a relevé que cette distinction constitue pour lui ainsi que pour l’ensemble des collaborateurs du groupe, un encouragement pour poursuivre, sous l’égide du roi Mohammed VI, les efforts déployés en faveur d’une coopération sud-sud performante et inclusive et d’un développement économique équilibré des deux pays.

Le groupe Attijariwafa Bank a “à cœur” de contribuer au développement durable de la Côte d’Ivoire à travers le financement de projets structurants ayant un impact économique et social sur la population ivoirienne, a ajouté le PDG du groupe marocain.

Pour cela, a-t-il étayé, Attijariwafa Bank a conclu d’importants accords de partenariat avec plusieurs départements ministériels ivoiriens afin de mener à bien d’importants projets dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’habitat, entre autres.

Cette coopération “étroite et volontariste” commence à donner des résultats palpables et le groupe Attijariwafa Bank, à travers sa filiale “Société ivoirienne de banques”, est résolu à persévérer sur cette voie en mettant son expertise et son savoir-faire au service du développement socio-économique de la Côte d’Ivoire.

El Kettani a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national de Côte d’Ivoire lors d’une cérémonie à laquelle ont notamment assisté le ministre ivoirien chargé des Affaires présidentielles Birahima Ouattara et l’Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, outre plusieurs personnalités des sphères politique, économique et culturelle.

Le groupe Attijariwafa Bank opère actuellement dans 25 pays, dont 14 en Afrique, et dispose du 1er réseau bancaire sur le continent avec 4.930 agences et 20.125 collaborateurs.

S.L. (avec MAP)