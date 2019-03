Nouvelle distinction pour le Crédit Agricole du Maroc

Le Crédit Agricole du Maroc obtient le « Award for the Digital Financial Inclusion » décerné par l’Union des Banques Arabes (UAB) et l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO).

Le développement des transactions électroniques et l’évolution des opérations digitales de par le monde ont créé un besoin grandissant pour l’émergence d’un nouveau modèle d’institutions financières épousant cette révolution.

Les banques ont adopté une nouvelle posture pour adresser les nouveaux besoins de leurs clients leur permettant ainsi de couvrir leur besoin de façon plus efficace, optimale et surtout agile.

Dans ce cadre, l’Union des Banque Arabes (UBA) et l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AITCO), ont lancé la première édition du « Prix de l’Excellence des banques digitales arabes _2018 » qui s’est tenu en Tunisie le 8 mars 2019.

Ce prix s’inscrit dans le cadre de la valorisation et la mise en œuvre des efforts déployés par le secteur bancaire Arabe dans la digitalisation et le développement de solutions numériques innovantes et inclusives.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a ainsi été primé en tant que meilleure institution bancaire en matière d’inclusion financière numérique dans le Monde Arabe . Le GCAM voit ainsi ses diverses initiatives et actions de transformations digitales plébiscitées à l’échelle du Monde Arabe.

C’est Le Relais Digital, innovation du GCAM, qui a été à l’honneur. Véritable espace offrant une autonomie exceptionnelle à la clientèle du monde rural et agricole, le Relais Digital est un point de vente équipé d’automates à la pointe de la technologie offrant une panoplie de services bancaires pouvant être réalisés en self-service ou à travers un échange audiovisuel avec un chargé de clientèle basé dans une plateforme de middle office digitale.

Un conseiller Commercial est également disponible sur place pour accompagner les clients sur des opérations à plus forte valeur ajoutée. Avec ce concept novateur, et aujourd’hui unique au Maroc, le Groupe Crédit Agricole du Maroc reste fidèle à son engagement de banque citoyenne, humaine et résolument déterminée à démocratiser le digital.

Ce Prix a été décerné sur la base de critères précis d’évaluation et au terme de délibérations d’un Jury composé d’experts de haut niveau et comprenant les Secrétaires Généraux de l’Union des Banques Arabes et de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication, d’un expert international en Technologie Financière FinTech, d’un expert international dans le domaine des applications mobiles, d’un expert représentant l’association « GSMA », d’un expert représentant de l’UIT, des représentants des organismes de réglementation Arabe et d’un expert international dans le domaine des services bancaires.

S.L.