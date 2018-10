Nouvelle distinction pour la Banque Centrale Populaire

Organisés le 27 septembre 2018 par l’agence Vigeo Eiris, leader européen de notation extrafinancière, et la Bourse de Casablanca, les trophées « Top Performers RSE 2018 » consacrent chaque année les entreprises – cotées à la Bourse de Casablanca et/ou émettrices de titres obligataires – ayant obtenu les meilleurs ratings selon le référentiel de Vigeo Eiris. Suite à cette distinction, la BCP intègre le nouvel indice de référence Environnement, Social et Gouvernance « Casablanca ESG 10 » mis en place par la Bourse de Casablanca.

A l’occasion de la 5ème édition “Top Performers RSE 2018”, le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) s’est vu décerner le prix éponyme après avoir obtenu les scores les plus élevés dans les domaines suivants: “Information aux clients”, “Orientation responsable des contrats et respect des droits des clients” et “Assurance de traitement équitable des actionnaires”.