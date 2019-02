Nouvelle distinction pour Attijariwafa bank

Le magazine anglais Euromoney a annoncé, lors de la cérémonie de remise des trophées “Euromoney Private Banking & Wealth Management Survey 2019”, les résultats de sa 16ème enquête annuelle sur la banque privée et la gestion du patrimoine, à laquelle plus de 2 000 gestionnaires de patrimoine dans le monde ont participé.

En effet, la Banque Privée du groupe Attijariwafa bank a été distinguée, en occupant la 1ère place dans la catégorie “Best Private Banking Services Overall”, confirmant ainsi son positionnement d’acteur de premier plan sur le marché de la banque privée au Maroc pour l’année 2019.

La Banque Privée du Groupe arrive également en première position au Maroc pour ses services aux clients fortunés (1 à 5 millions USD), et ressort première dans le classement dédié à l’investissement à impact social.

L’enquête Euromoney Private Banking et Wealth Management (banques privées et gestion de patrimoine) s’est basée sur un examen qualitatif des meilleurs services de banque privée, par région et par domaine de service. Il s’agit d’un guide informatif destiné aux particuliers fortunés sur la gamme de fournisseurs de services de gestion de patrimoine professionnels. Cette année, 737 institutions ont participé au sondage. L’étude mondiale Euromoney 2019 classe les meilleures banques privées dans le monde, sur la base des votes en ligne. Il s’agit d’un des classements les plus influents du secteur de la banque privée.

À propos d’Euromoney Private Banking

Depuis près de 50 ans, Euromoney est la publication leader pour couvrir la croissance de la finance internationale. Publiée tous les mois de février dans l’étude Euromoney Global Private Banking Survey, l’enquête demande aux banques privées mondiales d’identifier les principaux fournisseurs de services concurrentiels et non concurrentiels. Elle tire les données des chiffres de performance et des nominations par les banquiers.

S.L.