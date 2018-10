Nouvelle consécration pour l’Eco-Cité Zenata (VIDEO)

L’Eco-cité Zenata, première ville labellisée Eco-City Label(ECL) en Afrique se veut être un modèle de ville durable. Dans sa troisième campagne de communication pour promouvoir les actifs à forte valeur ajoutée : santé, éducation, commerce et résidentiel, Eco-cité Zenata s’adresse cette fois-ci au grand public, l’invitant à la découverte de la ville.

Expériences humaines et vivantes, projets et aspiration, l’Eco-cité Zenata retrace l’environnement de la future ville, à travers des scènes de vie. Des images et un entretien qui mettent en avant les différents actifs de la ville, un centre hospitalier intégré, un campus universitaire international, un centre commercial et un quartier résidentiel.

Promesse faite aussi pour qu’une activation terrain qui aura lieu dans différents centres commerciaux de Casablanca et Rabat, puisse permettre au grand public de prendre part à une expérience interactive. La campagne sera déployée sur un dispositif médiatique multiple dans le le seul but de la promotion d’une qualité de vie certaine et le potentiel urbain de la cité futuriste.

Créateurs de valeurs et de richesse, ces actifs à forte valeur ajoutée se composentde la Santé et son centre hospitalier dont l’ouverture est prévue en 2022, l’Education avec un campus universitaire regroupant des enseignes nationales et internationales dont l’ouverture est prévue en 2022, le Commerce et un nouveau centre d’attractivité, pour les activités de shopping et de loisirs et enfin le Résidentiel de son espace de vie à 400 mètres de la plage de Zenata qui alliera bien-être et partage

Le Centre hospitalier intégré aux standards internationaux, sera en partenariat avec avec le groupe Saudi German Hospital (SGH) leader du secteur en Arabie saoudite et au Moyen Orient. D’une superficie de 10 ha, le centre hospitalier comprendra un hôpital de 300 lits et six blocs de spécialités, avec une offre complémentaire intégrant une université médicale et paramédicale, des résidences pour le personnel médical et pour les étudiants de l’université une tour médicale pour les cabinets de médecins libéraux ainsi qu’une offre hôtelière pour les patients et leurs familles.

Il a été aussi présenté le dispositif des Travaux et infrastructures à Zenata, focalisés sur des chantiers structurants qui transforment l’accès à la ville après le raccordement intégral de l’Eco-Cité aux trois réseaux : eau, électricité et assainissement.

On vous laisse le soin de suivre cette sortie médiatique travers cet échantillon qui se veut l’avant-goût de la ville de demain. Mohamed Amine El Hajhouj, Directeur de la société d’aménagement de Zenata nous donne un aperçu des différentes locomotives de la ville de Zenata qui feront le bien-être de ses futurs habitants.