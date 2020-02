Nouvelle consécration pour la MDJS

NT7arko, plateforme de promotion de la pratique sportive auprès du grand public, a été sacrée meilleure « Campagne Brand Content TV » de l’année lors de l’événement « Les impériales 2020 ».

Lancée en 2016 et diffusée sur 2M, Nt7arko porte la vocation et l’engagement citoyen de la MDJS et vise le développement de la pratique sportive comme levier d’épanouissement et d’inclusion pour tous.

En deux saisons, Nt7arko a permis aux marocains de tous âges et de tous univers de découvrir 52 disciplines sportives à pratiquer dans toutes les régions du pays.

Dans chacune des capsules de la série, Hicham Masrar, animateur de l’émission, part à la découverte d’une discipline sportive. Il partage ainsi en direct avec le public ses ressentis et ses émotions et relate son expérience dans un style léger, décontracté et dynamique.

Plébiscitée par le Grand public, NT7arko a terminé l’année 2019 comme le programme le plus regardé sur la chaine nationale 2M avec un pic d’audience de 8,4 millions de téléspectateurs et une moyenne de plus de 7,9 millions pour l’ensemble des capsules diffusées.

Encore plus innovante, la deuxième saison de Nt7arko a fait la part belle aux sports urbains tels que l’escalade, le skate et le parkour et a contribué à faire découvrir au public des disciplines peu connues comme le Hockey sur gazon et le Badminton.

NT7arko a également relayé des disciplines patrimoniales comme la Tbourida, en compagnie de la première femme « Caid de Serba » au Maroc.

Cette seconde saison a également mis en lumière le handisport à travers une capsule dédiée au Handibasket.

Nt7arko Saison 2 a par ailleurs adopté une approche pédagogique pour une pratique sportive saine et en toute sécurité grâce à des capsules dédiées à la nutrition des sportifs, à la nécessité des visites médicales et aux tests d’effort.

Désormais marque à part entière, appréciée et utile, Nt7arko porte un contenu fort traduisant l’engagement continu de la MDJS à promouvoir la pratique sportive auprès du plus grand nombre et sur l’ensemble du territoire national.

Les 52 capsules Nt7arko sont également disponibles la chaine Youtube de la MDJS.

M.S.