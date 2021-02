Nouvelle BMW série 5: prix, design et fiche technique complète

Charismatique de l’extérieur, regorgeant de détails raffinés et d’innovation à l’intérieur, la nouvelle BMW Série 5 consolide sa position en tant que leader particulièrement sportif, efficace et évolutif du segment haut de gamme des berlines d’affaires.

Parmi les nouveaux éléments les plus importants en terme d’équipement, le système d’affichage et d’exploitation inclut désormais également un écran de contrôle pouvant mesurer jusqu’à 12,3 pouces. S’ajoute à cela, l’intégration du système d’exploitation BMW 7.0 qui permet désormais aux propriétaires de bénéficier des services de l’assistant personnel intelligent BMW (Hey BMW !).

La grande diversité des innovations technologiques disponibles à bord ouvre la voie à l’éventail de modèles le plus riche traditionnellement parlant de la gamme BMW en vue d’écrire un nouveau chapitre de sa « success-story ». Ce modèle est fabriqué dans les usines BMW de Dingolfing en Bavière ainsi qu’à Graz, en Autriche.

La nouvelle BMW Série 5 est disponible sur tout le réseau Smeia – BMW en motorisation diesel, essence et hybride-rechargeable. Dès son premier niveau de finition, la BMW Série 5 est équipée de série d’une boîte de vitesses automatique avec palettes au volant, de la commande vocale (Hey BMW), de la sellerie Sensatec, du système de navigation GPS, d’un écran HD tactile 10,25’’, de l’Apple CarPlay, de jantes en alliage léger 18’’, de projecteur Full-Led, du système de stationnement autonome, de l’assistant de recul autonome sur 50 m et bien plus encore. Cette riche palette d’équipements de série fait de la nouvelle BMW Série 5 une référence dans son segment au Maroc comme à l’internationnal.

DESIGN EXTERIEUR : UNE PRESTANCE RENFORCEE ET UN STYLE SPORTIF RAFFINE.

Le design extérieur de la BMW Série 5 est caractérisé par sa grâce sportive et ses surfaces nettes. Des modifications précises mettent en valeur la prestance et le style sportif raffiné de la berline.

La calandre réniforme BMW gagne en largeur et en hauteur, descend plus loin dans la jupe avant et est encadrée par un cadre monobloc.

Le contour plus fin des phares apporte une touche de modernité au look nettement familier du passé et du présent de BMW. Deux sources lumineuses diurnes en U ou en L, en option, disposées l’une à côté de l’autre créent un motif lumineux précis et moderne. De nouveaux projecteurs Full LED avec fonction adaptative, feux de route anti-éblouissants BMW Selective Beam et l’assistant feux de route sont proposés en option. Et les projecteurs laser BMW sont désormais également disponibles, en option sur toutes les versions de la BMW Série 5. Dans les deux variantes de phares en option, les feux de jour situés sur l’extérieur jouent également le rôle de clignotants. Un liseré noir et un nouveau graphisme en L confèrent un effet visuel supplémentaire aux feux arrière de la nouvelle BMW Série5. Les feux arrière et les feux stop sont intégrés dans un même phare, qui forme désormais un seul bloc à la géométrie extérieure tridimensionnelle bien visible.

Quelle que soit la gamme d’équipements et le moteur spécifiés, toutes les versions de la nouvelle BMW Série 5 sont livrées avec des sorties d’échappement trapézoïdales.

La finition M Sport, les jantes BMW Individual Air Performance et l’édition M Sport rehaussent l’exclusivité d’un cran supplémentaire.

La finition M Sport confère un design beaucoup plus musclé à l’avant et à l’arrière de la voiture grâce à de nouvelles caractéristiques aérodynamique. Les nouvelles couleurs extérieures et les jantes BMW Individual Air Performance – qui font ici leurs débuts – apportent des améliorations supplémentaires.

NOUVELLES OPTIONS D’EQUIPEMENT

L’écran de contrôle de 10,25 pouces de série (ou 12,3 pouces en option), les nouvelles commandes intégrées sur la console centrale et le volant sport avec touches multifonctions nouvellement disposés viennent souligner un intérieur qui regorge de détails raffinés. L’équipement de série de la nouvelle BMW Série 5 comprend désormais également la climatisation automatique avec des fonctionnalités étendues.

Sont également ajoutés à la liste des options les sièges M multifonctions avec un large éventail de réglages, de nouveaux garnissages intérieurs et des dessus de siège en habillage perforé Sensatec.

La transmission intégrale intelligente BMW xDrive est proposée en option sur toutes les variantes du modèle, à l’exception du moteur à essence d’entrée de gamme.

Divers systèmes de châssis sophistiqués conçus pour améliorer efficacement l’agilité et le dynamisme ou le confort de conduite sont proposés au choix. Les suspensions DirectDrive, SelectDrive et SelectDrive M Professional, avec stabilisation active du roulis, figurent toutes dans la liste des options. La dernière version de la direction active intégrale disponible en option, peut venir en aide au conducteur lors des manœuvres en tournant les roues arrière au besoin, et ce même à des vitesses inférieures à 3 km/h. Des étriers rouges sont maintenant disponibles en alternative aux bleus afin de pouvoir différencier visuellement les freins M Sport.

SYSTEMES D’ASSISTANCE A LA CONDUITE OFFRANT DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES.

Les systèmes d’assistance à la conduite disponibles pour la nouvelle BMW Série 5 permettent à la fois d’améliorer le confort de conduite sur les longs trajets et d’augmenter la sécurité dans les situations où le conducteur n’a pas une bonne visibilité. Le système d’avertissement de sortie de voie, inclus avec l’assistant de conduite en option, comprend désormais également le retour sur voie au moyen de la direction assistée.

La gamme de fonctions de l’assistant de stationnement a été étendue avec l’ajout de l’assistant de marche arrière, qui prend le contrôle de la direction lors du recul sur des distances allant jusqu’à 50 mètres.

NOUVEAUX SERVICES NUMERIQUES : BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT, INTEGRATION DE SMARTPHONE.

Le BMW Live Cockpit Navigation Plus de série et le BMW Live Cockpit Navigation Pro en option incluent le nouveau système d’exploitation BMW 7.0, ainsi qu’une multitude de services numériques supplémentaires.

L’assistant personnel intelligent BMW (Hey BMW !) avec ses fonctionnalités étendues est également désormais disponible de série sur la nouvelle BMW Série 5.

La fonction d’intégration de smartphone de série est désormais compatible avec Apple CarPlay.

NOUVELLE BMW SERIE 5 HYBRIDE RECHARGEABLE.

La version Hybride Rechargeable de la nouvelle BMW 530e se compose d’un moteur essence 4 cylindres 2,0 litres développant 184 ch et d’un moteur électrique dont la puissance maximale est de 80 kW sur les BMW 530e. Ensemble, ils génèrent une puissance combinée allant jusqu’à 204 ch.

Ces deux moteurs transmettent leur couple aux roues arrière via la boîte de vitesses à 8 rapports ou, au besoin, aux quatre roues à l’aide de la technologie BMW xDrive en option. En plus de la puissance combinée de 204 ch, la puissance spontanée et le couple maximal du système garantissent des caractéristiques de conduite dynamiques et permettent une accélération de l’arrêt à 100 km/h en 5,9 secondes, et sa vitesse maximale est de 235 km/h. En mode de conduite purement électrique, elle peut atteindre une vitesse maximale de 140 km/h.

AUTONOMIE & RECHARGEMENT ELECTRIQUE

Grâce à l’efficacité exemplaire du moteur électrique et à la grande capacité de stockage des batteries, la version Hybride Rechargeable de la nouvelle BMW Série 5 est idéale pour une utilisation quotidienne, par exemple pour les trajets domicile-travail, grâce à un fonctionnement purement électrique et donc sans émissions de CO2. Développées sur la base de la technologie la plus récente des cellules de batterie et fabriquées par BMW Group, les batteries lithium-ion offrent un rendement énergétique brut de 12,0 kWh et une capacité de 34 Ah. Les valeurs d’autonomie électrique sont de 45 à 61 kilomètres pour la nouvelle BMW 530e.

La nouvelle BMW 530e est fournie de série avec deux câbles de rechargement de batteries pouvant être branchés sur une prise de courant domestique classique ainsi que sur une Wallbox ou dans des stations de recharge publiques. La batterie peut être chargée à un maximum de 3,7kW de 0 à 80 % de sa capacité totale en 2h40mins et de 0 à 100 % en 3h40mins.

Cette batterie se recharge également automatiquement en roulant durant les phases de décélération. Durant cette phase, l’énergie cinétique est ainsi convertie en énergie électrique et stockée dans la batterie pour augmenter l’autonomie électrique de plusieurs kilomètres.

Le Charging Assistant vous aide à recharger la batterie de votre véhicule et à réduire votre consommation d’énergie tout en conduisant.

APTITUDE A LA VIE QUOTIDIENNE ET AU VOYAGE SANS RESTRICTION.

La batterie est installée sous la banquette arrière pour gagner de la place. Cela signifie que le volume du compartiment à bagages est presque entièrement disponible. Il est de 410 litres dans la nouvelle BMW 530e.

Grâce à un réservoir de 46 litres pour la BMW 530e, une grande autonomie est assurée, ce qui souligne une réelle aptitude au voyage.

FINITIONS, MOTORISATIONS ET GAMME MAROC.

Au Maroc, Smeia propose une large gamme de la nouvelle BMW Série 5 à travers les finitions Héritage, Elégance et Pack M qui se déclinent en plusieurs motorisations telles que :

BMW 520i :

Moteur 4 cylindres en ligne Essence ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ;

Cylindrée : 1 998 cm3 ;

Puissance : 184 ch à 5 000tr/min ;

Couple maximal : 290 Nm à 1 350 – 4 250 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 7,8 secondes ; vitesse maximale : 235 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 6,8 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 156 g/km ;

BMW 540i Coupé :

Moteur 6 cylindres en ligne Essence ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ;

Cylindrée : 2 998 cm3 ;

Puissance : 340 ch à 5 500 tr/min ;

Couple maximal : 450 Nm à 1 500– 5 200 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 5,1 secondes ; vitesse maximale : 250 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 7,7 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 176 g/km ;

BMW M550i xDrive :

8 cylindres en VEssence;boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; BMW xDrive ;

Cylindrée : 4 395 cm3 ;

Puissance : 530 ch à 5 500 – 6 000 tr/min ;

Couple maximal : 750 Nm à 1 800 –4600 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 3,8 secondes ; vitesse maximale : 250 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 10,7 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 246 g/km ;

BMW 520d :

4 cylindres en ligne Diesel; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ;

Cylindrée : 1 995 cm3 ;

Puissance : 190 ch à 4 000 tr/min ;

Couple maximal : 400 Nm à 1 750 – 2 500 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 7,5 secondes ; vitesse maximale : 235 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 5,2 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 137 g/km ;

BMW 530dxDrive :

6 cylindres en ligne Diesel; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; BMW xDrive ;

Cylindrée : 2 993 cm3 ;

Puissance : 265 ch à 4 000 tr/min ;

Couple maximal : 620 Nm à 2 000 – 2 500 tr/min ;

Accélération [0 – 100 km/h] : 5,4 secondes ; vitesse maximale : 250 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 5,9 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 155 g/km ;

BMW 530e:

4 cylindres en ligne Essence; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ;

Cylindrée : 1 998 cm3 ;

Puissance système en cycle mixte : 292 ch ;

Couple maximal : 420 Nm;

Accélération [0 – 100 km/h] : 5,9 secondes ; vitesse maximale : 235 km/h ;

Consommation en cycle mixte : 2,3 l/100 km ;

Émissions de CO2 en cycle mixte : 53 g/km ;

La nouvelle BMW Série 5 est disponible dès à présent dans le tout le réseau Smeia – BMW, à partir de 499.000,00 Dhs.