Nouveau modèle de développement: la Bourse tient une conférence (VIDEO)

La Bourse de Casablanca a organisé, le mardi 26 octobre 2021, une conférence hybride sous le thème « La technologie, catalyseur d’un marché au service de l’amorçage du nouveau modèle de développement », afin de mettre la lumière sur l’importance de l’innovation technologique dans la résilience du marché boursier, en s’appuyant sur l’expérience et les acquis de la place boursière casablancaise en la matière.

Organisée sous forme de panel auquel ont participé Nasser Seddiqi, Directeur des Opérations Financières et des Marchés de l’AMMC, Ridouane Azagrouze, Directeur Des Systèmes d’Information de Maroclear, Karim Berrada, Vice-Président de l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse et Mohamed Saad, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Ressources de la Bourse de Casablanca, la conférence a permis de passer en revue les acquis et les avancées de la Place Casablancaise, de discuter des défis technologiques actuels et de se projeter à l’aune des ambitions du Nouveau Modèle de Développement.

Depuis l’implémentation de la première plateforme de cotation électronique en 1997, l’ensemble des acteurs du marché se sont fortement engagés dans une veille technologique et opérationnelle continue, qui s’est concrétisée par la mise en place en 2016 du nouveau système de cotation et de surveillance de la Bourse de Casablanca. Utilisée par des grandes bourses internationales, notamment le London Stock Exchange Group, cette plateforme a permis d’atteindre un niveau de résilience et de disponibilité très élevés, d’adopter les meilleurs standards internationaux en termes de surveillance et de contrôle des risques, et d’anticiper la mise en place de nouveaux produits et instruments financiers. Sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances et la régulation de l’AMMC, l’ensemble des acteurs du marché (Bourse de Casablanca, Maroclear, Sociétés de bourse) se sont fortement mobilisés pour développer une expertise et une excellence opérationnelle reconnues et illustrées aujourd’hui par une cinquième année consécutive de disponibilité à 100% des plateformes technologiques. Une maitrise et une expertise qui se sont avérées cruciales, en particulier, en période de crise sanitaire.

Fort de son savoir-faire et de ses réalisations, et devant les objectifs ambitieux du Nouveau Modèle de Développement qui positionne le marché des capitaux et particulièrement la Bourse de Casablanca au

centre du financement de la relance économique, le marché boursier continuera à placer la technologie au centre de son business model afin de poursuivre son développement et maintenir l’excellence opérationnelle dans laquelle l’ensemble des opérateurs opèrent.

A ce propos, Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, a déclaré « Le marché Boursier marocain a fait le choix de la technologie très tôt, dès 1997. Cette orientation majeure a permis de construire une plateforme de marché aux meilleurs standards internationaux, à la fois éprouvée, résiliente, et évolutive. Elle a été accompagnée d’un processus d’innovation et d’amélioration continus qui ont accéléré le développement d’une véritable expertise technologique nationale, et d’atteindre un niveau élevé d’excellence opérationnelle. Cela a été particulièrement démontré par le bilan très satisfaisant que nous avons réalisé avec nos partenaires : 5 ans de disponibilité à 100%, et une haute performance pendant la crise sanitaire où la volatilité et les pics des volumes ont fortement challengé l’ensemble des systèmes boursiers de par le monde. La plateforme et l’expertise Tech ainsi développées renforcent indéniablement le rôle du marché financier en tant que moyen efficace pour soutenir le financement du Nouveau Modèle de Développement. La Bourse de Casablanca, en particulier, peut y apporter une contribution significative grâce à sa forte capacité à mobiliser l’épargne et à financer le développement des entreprises, mais également grâce à son expertise et son leadership technologique dans la région ».