Nouveau gouvernement, ONHYM, investissements… Amina Benkhadra nous dit tout (VIDEO)

Amina Benkhadra, directeur général de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) porte un regard on ne peut plus positif sur la composition du nouveau gouvernement et sur les dispositions du nouveau programme gouvernemental.

Dans un entretien accordé à Le Site info, elle fait le point sur les éléments clés de la déclaration gouvernementale et les enjeux stratégiques. Tout en tenant à préciser que le programme gouvernemental est ambitieux, mais réaliste et réalisable, elle estime que l’actuel exécutif est capable de relever l’ensemble des défis socio-économiques, malgré l’ampleur des insuffisances. Elle cite les points phares des engagements gouvernementaux, notamment le renforcement d’un Etat social, la dynamisation de l’économie nationale pour créer un million d’emplois et la bonne gouvernance dans l’administration publique.

En ce qui concerne l’ONHYM, plusieurs priorités sont fixées dont la poursuite des programmes d’exploration et de partenariat pour les hydrocarbures et les mines et la contribution à l’évolution de l’office dans le cadre de la réforme des établissements publics ainsi que le développement de sa position dans la filière transport.

Ces questions seront examinées avec les ministères de tutelle : le département de la Transition énergétique et du développement durable et celui de l’Economie et des finances.

Jihane Gattioui