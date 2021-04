Nouveau défi réussi pour l’Association Cœur & ACT Maroc !

L’Association Cœur & ACT Maroc est omniprésente dans la région de Marrakech depuis le début de la crise sanitaire en intervenant, quasi-quotidiennement, en faveur des plus démunis et des plus fragiles…

Distribution de milliers de repas aux sans-abris, remise de colis alimentaires toute l’année, interventions auprès des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, l’Association se démène sans relâche, soutenue par une cinquantaine de bénévoles actifs.

A l’occasion du Ramadan 2021 et face à la détresse de nombreuses familles, dont la situation n’a cessé de se dégrader après une année sans tourisme dans le pays, l’Association s’était donnée comme challenge de collecter la somme de 300 000 dirhams afin de distribuer 1200 colis alimentaires…

Afin de réussir cette opération dénommée « Ramadan du Cœur », l’Association Cœur &ACT Maroc a multiplié les démarches en mettant en oeuvre, notamment, des collectes de denrées alimentaires, durant plusieurs semaines, dans les centres commerciaux de la ville de Marrakech…

Un dévouement qui a fait naître une véritable chaîne de solidarité auprès des particuliers, Marocains et Marocains de cœur, des entreprises; mais aussi des artistes et influenceurs qui ont été nombreux à participer et à relayer leur action sur les réseaux sociaux…

L’Association Cœur &ACT Maroc, qui a réussi son défi, vient donc de distribuer 1200 colis alimentaires à des familles démunies dans plusieurs quartiers de Marrakech et différents douars de la région de l’Ourika !



Des distributions, dont l’organisation et le bon déroulement, dans le strict respect des consignes sanitaires et de sécurité, ont toutes été saluées par les autorités locales.