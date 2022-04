NMD: l’université, au cœur de l’écosystème territorial (VIDEO)

Mardi 5 avril 2022, le groupe Horizon Press a organisé dans la ville de Fès une table ronde autour du thème « Challenges de Fès-Meknès pour une nouvelle politique de développement régional ». Il s’agit ici du deuxième volet des tables rondes organisées par Horizon press sur la régionalisation avancée et le nouveau modèle de développement. Le premier a été organisé dans la région de Souss-Massa. Voici l’un des moments marquants de cette rencontre.

Pour le président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Radouane Mrabet, l’université marocaine est appelée à jouer un rôle important dans la déclinaison régionale du NMD. Mrabet qui intervenait lors de la table ronde organisée le 5 avril à Fès, par Horizon Press Group à propos du thème « Fès-Meknès : Un modèle de gouvernance et de pilotage de grands chantiers de développement », a précisé que son université est prête à mobiliser l’ensemble de ses forces vives pour concevoir et contribuer à l’élaboration des documents et des instruments de développement régional.

En effet, l’université est en pole position pour rapidement atteindre la vitesse de croisière nécessaire en vue d’atteindre les objectifs du NMD. L’université sera également placée au cœur de l’écosystème territorial afin de développer une nouvelle approche de la formation supérieure axée sur la recherche étroitement liée à son environnement socioéconomique.