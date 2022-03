Nissan Qashqai: Comment ce nouveau SUV compte s’imposer sans diesel (VIDEO)

La nouvelle génération du Qashqai est arrivée dans le réseau de la SMVN (Groupe Auto Hall), le distributeur officiel de Nissan.

Troisième du nom, ce Qashqai vient capitaliser sur le gros succès de son prédécesseur qui s’est écoulé à plus de 5 millions d’unités dans le monde, dont 33.000 au Maroc. La popularité de l’ancien modèle découle d’un ensemble d’arguments, dont un positionnement tarifaire qui était bien étudié avec un bon rapport prix/équipement, puis surtout un diesel ultra économe.

Ce dernier fait désormais défaut au nouveau Qashqai qui ne jure que par l’essence et qui est condamné à batailler dans ce segment ultra concurrentiel. Pour se faire entendre des clients, le nouveau Qashqai pourra compter sur une série d’atouts. À commencer par son design extérieur, marqué par une belle face avant dont le V chromé qui souligne la calandre se prolonge visuellement sur le capot.

On apprécie aussi le dessin des projecteurs à LED en forme de boomerang ou encore les ailes arrière légèrement galbées et aboutissant à une poupe joliment crayonnée. À ce niveau, on retiendra que le hayon est désormais à ouverture électrique et intelligente (passage du pied sous le bouclier arrière), donnant accès à un coffre de 504 litres, soit un volume en forte progression (+74 litres). La présentation intérieure change radicalement vers une ambiance plus digitale et connectée via une instrumentation 100% numérique et un écran multimédia de 8 à 9 pouce, puis surtout, la qualité fait un bond en avant à travers l’adoption de matériaux plus cossus.

Configuré en trois niveaux (Acenta, N-Connecta et Tekna), l’équipement propose désormais la possibilité d’une teinte de carrosserie bi-ton, le chargeur sans fil pour smartphone, une installation audio à 10 haut-parleurs signée Bose, le mirroring (Android Auto/Apple CarPlay) sans fil pour smartphone, des jantes de 17 à 19 pouces, le GPS, les caméras à 360°, un sélecteur de modes de conduite, le freinage d’urgence avant et même un système d’avertissement de sortie de la voie.

À côté de cette foison de sophistications, le nouveau Qashqai met avant ses qualités routières et la polyvalence de son utilisation. Agréable à conduire, il l’est grâce à son 1.3 litre Turbo à injection directe d’essence qui propose deux niveaux de puissance : 130 ch avec une boite manuelle à 6 vitesses et 150 ch avec une transmission automatique X-Tronic CVT.

Dans les deux cas, la consommation ne dépasse pas les 6,4 l/100 km en cycle mixte et rend le Qashqai intéressant à l’achat, d’autant plus que sa grille tarifaire allant de 290.000 à 370.000 DH est actuellement remisée de 30.000 DH pour accompagner son lancement commercial. Beau, sophistiqué et bien équipé, le nouveau Qashqai mise aussi sur le réseau du groupe Auto Hall qui compte le plus grand nombre de succursale en fonds propres. Une jolie «force de frappe commerciale» qui devrait aider le nouveau Qashqai à trouver ses clients… même sans diesel.

