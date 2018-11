Nissan Patrol bat un record du monde GUINNESS

La Nissan Patrol a battu, une fois de plus, un titre enregistré dans le Livre GUINNESS des records. Cette fois-ci avec la plus grande danse de voiture synchronisée. Ce prix reconnaît l’activation qui regroupe le plus grand nombre de voitures se déplaçant à l’unisson dans une formation.

Ainsi, 180 voitures Nissan Patrol, au total, ont pris part à la tentative de record, conduisant de façon synchronisée sous la forme d’un faucon géant du désert. Cette nouvelle distinction est la troisième fois que l’emblématique Nissan Patrol conquiert un titre dans le Livre Guinness des records.

Nissan a réalisé ce nouveau record au complexe sportif The Sevens à Dubaï, en battant l’ancien détenteur du record du monde avec 36 voitures. Menées par, Axcil Jefferies, pilote de course international, deux lignes concentriques de voitures ont contourné le tracé d’un faucon sur une distance totale de 1 476 mètres. La forme dessinée par les 180 voitures Nissan Patrol participant à la tentative mesurait quelque 176,5 mètres sur 225 mètres. Vue d’en haut, l’activation ressemblait à un faucon géant en vol au-dessus des sables du désert d’Arabie.

Il s’agit bien de la troisième fois que la voiture emblématique Nissan Patrol arrive à battre un titre mondial enregistré dans le Livre GUINNESS des records. En septembre 2015, la voiture a battu le record de l’ascension la plus rapide d’une dune de sable de 100 mètres, franchie en 4,9 secondes. Le premier titre a été remporté en août 2013, lorsque la Nissan Patrol a réussi à remorquer l’appareil le plus lourd du monde sur plus de 50 mètres (164 pieds) à l’aéroport international de Sharjah aux Émirats Arabes Unis.

Cette consécration transcrite dans le Livre GUINNESS des records a été une occasion pour célébrer les trois nouvelles éditions ajoutées, ce mois-ci, à la famille Nissan Patrol. Lancées pour répondre à une forte demande, Nissan Patrol Safari Falcon, Gazelle et Gazelle-X sont exclusivement disponibles pour les clients du Moyen-Orient. Les noms des nouvelles voitures ont également inspiré la forme dessinée lors de cette épreuve.

“Chez Nissan, nous nous engageons à apporter à nos clients une innovation qui excite. Nous sommes ravis de remporter, encore une fois, un autre record Guinness avec la Nissan Patrol. La famille Patrol occupe une place unique et particulière dans le cœur des habitants du Moyen-Orient. Chose qui se traduit, au fil des années, par une augmentation très encourageante des ventes de cette gamme. Nous pensons, également, que les lancements de Patrol Falcon, Gazelle et Gazelle-X perpétueront le fier héritage de la voiture en étant un des seuls véritables véhicules tout-terrain de son époque, et ce nouveau titre Guinness renforcera le statut légendaire de Nissan Patrol dans la région.”, affirme Kalyana Sivagnanam, Vice-Président Régional, Marketing et Ventes, Nissan AMI et Président de Nissan Moyen-Orient.

La gamme Nissan Patrol manifeste une popularité durable et persévérante au Moyen-Orient. Au cours de l’exercice financier 2017 de Nissan au Moyen-Orient de Nissan (avril 2016 – mars 2017), la part de marché de l’ensemble de la gamme Nissan Patrol a été marquée par une augmentation de 11,4% par rapport à l’année précédente. Devenant ainsi le SUV le plus vendu aux Emirats Arabes Unis. Depuis 2011, les ventes de Patrol ont quadruplé, avec une part de marché en hausse de 167%. En outre, au cours du premier semestre de cet exercice financier en cours de Nissan Moyen-Orient (avril à septembre 2018), les ventes de la famille Patrol Safari ont augmenté de 30% d’une année à l’autre dans la région du Moyen-Orient (à l’exception de l’Arabie Saoudite).