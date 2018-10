NESPRESSO met en avant son “Choix de l’année” dans un coffret exclusif

CONTENU DE MARQUE – À partir d’aujourd’hui, les amateurs de café ainsi que les plus aventuriers peuvent se récompenser avec les sélections de café les plus remarquables de l’année.

Le coffret Explorations 2018 est le résultat d’un défi lancé par les Experts café Nespresso qui ont parcouru le monde pour trouver et sélectionner leur “choix de l’année”, une collection de quatre cafés en édition limitée considérés comme des “joyaux” en raison de leur rareté et de leurs profils aromatiques extraordinaires.

Seuls ceux qui disposent du coffret de dégustation auront la chance de goûter aux quatre cafés disponibles pour une période très limitée. Outre les quatre cafés, la boîte est livrée avec des verres de dégustation de la gamme Riedel et même un livre de table contenant de nombreuses histoires sur le café.

Shirin Moayyad, Coffee Expertise Manager chez Nespresso, a commenté: “Alors que je voyage à travers le monde pour déguster les meilleurs cafés, c’est toujours frappant quand je goute un café et que je suis tellement étonné par sa saveur que je dois connaître son histoire instantanément. C’est le cas de tous les cafés du coffret Explorations 2018 et j’adore le fait que ces profils spéciaux ne proviennent pas toujours de l’endroit où nous nous attendions le plus. Des terres ou des conditions inhabituelles et éloignées peuvent transformer un caféier normal en un véritable trésor. Il y a toujours quelque chose d’intéressant ou d’unique dans ces cafés et nous avons pensé qu’ils méritaient d’être mis en avant.”

Le coffret Explorations 2018 contient :

1 étui de India Mylemoney (10 capsules)

1 étui de Nicaragua Las Marias (10 capsules)

1 étui de República Dominicana Valle Del Cibao (10 capsules)

1 étui de Galapagos Santa Cruz (10 capsules)

2 verres Nespresso Reveal

Un livre contenant des histoires de café et des recommandations pour la dégustation – Pour le prix de : 960.00 DH TTC

DÉCOUVREZ LES CAFÉS India Mylemoney

Un café complexe aux notes céréales et torréfiées rappelant du pain grillé.

Taille recommandée: Espresso (40ml)

Profil aromatique: Notes céréales et torréfiées

Qu’est-ce qui le rend si spécial? Mylemoney Single Estate se trouve à une altitude élevée près de la montagne Bababudan à Chikmagalur, dans le sud de l’Inde. Selon la légende, le premier café de l’Inde a été planté ici il y a plus de 300 ans avec des graines introduites clandestinement d’Arabie par un pèlerin nommé Bababudan… pour lequel la montagne a été nommée.

Tous les facteurs idéaux sont réunis dans cette ferme: 1200 mètres d’altitude (considéré comme étant élevé en Inde), la biodiversité de l’exploitation agricole, 2 niveaux distincts d‘arbres d’ombrages, des variétés de café indiennes uniques (issues de la variété Kent, elle-même une descendance de Typica) avec une cueillette sélective des cerises mûres, un dépulpage éco-friendly, la fermentation, le lavage et le séchage sous un ensoleillement naturel. La combinaison de tous ces facteurs fait de Mylemoney une tasse très spéciale, appréciée même à la fin des années 1800, lorsqu’un planteur nommé Thomas Canon dirigeait « Mylemoney Estate » et que « Canon’s Coffee » faisait fureur en Angleterre victorienne. Quels que soient les faits, la combinaison avait si bon goût que nous avons choisi de la mettre en valeur dans cette exploration.

Nicaragua Las Marias

Ce Café de Domaine est un bijou traité via la méthode « Black-Honey ». Ce procédé renforce la douceur ultime du café et aide à révéler des notes fruitées avec une acidité fine qui donne une tasse de café réconfortante, équilibrée et ronde. Taille recommandée: Espresso (40ml) Profil aromatique: Notes Céréales et fruitées Qu’est-ce qui le rend si spécial?

À 1300 mètres d’altitude se trouve Finca Las Marias. Elle est la première ferme nicaraguayenne à être certifiée Rainforest Alliance en 2003. Mais ce n’est pas ce qui distingue ce café et cette ferme. Ce qui la différencie vraiment, c’est le processus utilisé pour le café et les soins apportés par la famille propriétaire. Cela commence par une cueillette de café incroyablement minutieuse. Une équipe de femmes bien entraînées cueille les cerises mûres «de niveau 3 », de couleur presque violette, pour garantir une récolte et une transformation extrêmement consistantes. Là où le café nicaraguayen est habituellement traité selon la méthode lavée, ce bijou est traité au « Black-Honey”.

Cela signifie que le mucilage – le fruit collant de la cerise de café – reste sur la graine pendant le séchage. La méthode s’appelle ainsi car en espagnol, le mucilage s’appelle “miel”. Le traitement de cette manière demande des soins inhabituels. Le bénéfice est qu‘elle améliore la douceur du café, soulignant des notes fruitées et une acidité fine pour un café en tasse agréable à déguster, équilibré et rond.

República Dominicana Valle Del Cibao

Dans cet espresso moyennement torréfié, les note vertes et rafraîchissantes de fruits et de noix sont frappantes. Une touche d’acidité et un corps léger en font un excellent café à découvrir.

Taille recommandée: Espresso (40ml) Profil aromatique: Doux fruité Qu’est-ce qui le rend si spécial?

Il y a du café quasiment partout aux Caraïbes, alors qu’est-ce qui est si unique avec le Valle del Cibao?

Nos explorations – sur le terrain et en tasse – nous ont amené à conclure que la région de Altura de Cibao, où notre café est cultivé, a quelque chose de différent. Balloté par les ouragans des Caraïbes, le Valle Del Cibao se situe entre deux chaînes de montagnes. Et dans l’une des deux se trouve la plus haute montagne de toutes les Caraïbes, le Pico Duarte, qui s’élève à 3098 mètres d’altitude. La masse de ce géant protège la région entière des variations climatiques excessives, ajoutant une stabilité qui se retrouve en tasse, la rendant ronde et très équilibrée.

Ainsi, là où les îles sont généralement exposées à des conditions météorologiques extrêmes, Pico Duarte abrite cette vallée, servant de barricade contre les intempéries, offrant ainsi un climat de croissance idéal. Le résultat est que contrairement à d’autre, il n’y a pas de véritable saison des pluies définie dans cette région; il peut pleuvoir à tout moment.

Ce qui signifie que la floraison et l’apparition de fruits est constante. Le phénomène donne des récoltes de café presque annuelles et une période de récolte exceptionnellement longue. À notre avis, ce petit trésor caché est en passe de devenir l’un des plus grands de la région des Caraïbes et de l’Amérique centrale. Galapagos Santa Cruz Nos experts vous proposent un espresso avec des notes torréfiées et biscuitées se terminant sur des notes douces de céréales avec beaucoup de corps. Taille recommandée: Espresso (40ml)

Profil aromatique: Notes Céréales douces

Qu’est-ce qui le rend si spécial? Qu’est-ce qui permet au café de pousser dans cet environnement improbable que sont les Îles Galapagos? Premièrement, le courant froid de l’océan Pacifique, nommé Humboldt, qui provient directement du Pérou. Ce courant est conduit par un air froid venant du sud, et même s’il l’on se trouve en zone équatoriale directement sous un soleil brûlant quasi constant, le Humboldt reste froid. De plus, le courant de Cromwell traverse le Pacifique occidental avec des nutriments riches provenant de l’eau et des vents froids. Ensuite, il y a les alizés venant du nord et du sud qui se rencontrent, ajoutant aux influences du Humboldt et du Cromwell.

En bref, les îles Galapagos sont la cible de toutes sortes d’influences environnementales transformatrices, ce qui signifie qu’elles ne sont pas seulement une serre tropicale. La particularité de ce terroir conduit à une métrique intéressante: il existe une corrélation de 5:1 mètre entre le continent et les Galapagos. Donc, une ferme à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les Galapagos équivaut à une ferme à 1250 mètre sur le continent… bonne altitude de croissance pour Arabica.

Le coffret Explorations 2018 est disponible dans les boutiques Nespresso Ou sur www.buynespresso.com, pour une période très limitée.