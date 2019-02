Nespresso lance deux nouvelles éditions limitées

En février, remontez le temps avec Nespresso et partez à la découverte des origines historiques et de l’ambiance animée des tout premiers cafés.

Nespresso lance les nouvelles Éditions Limitées, Café Istanbul et Caffè Venezia, qui s’inspirent des premiers cafés du monde, avec pour vocation de mettre dans la tasse leurs ambiances trépidantes et animées. Istanbul a toujours été la porte d’entrée de l’Asie vers l’Europe: un creuset de cultures, de saveurs, de parfums et d’idées contrastés.

En l’absence de presse d’imprimerie, le café à Istanbul était considéré comme un lieu de rencontre et d’expression où s’échangeaient de vifs débats sur les théories du moment, le tout autour d’un élixir naturel: le café.

Venise a quant à elle toujours constitué la passerelle créative de l’Europe. Ville d’art, de musique et d’expérimentation, elle a souvent fait des cafés de véritables créateurs de goûts. Portés par une telle fusion de cultures et d’expressions, les cafés sont devenus des lieux empreints d’une élégance riche et complexe.

Remontez le temps et découvrez le berceau des premiers cafés à Istanbul, avec Café Istanbul. Avec ses notes noires intenses et orientales, Café Istanbul transportera directement tous les amateurs de café noir au cœur de l’ambiance effervescente de l’époque.

Avec son profil élégant et délicat, Caffè Venezia est une muse et une source d’inspiration parfaite. Rendez-vous à Venise et offrez-vous une brève escapade dans la ville des arts et de la musique. Pour vous aider à plonger dans ce mélange bouillonnant d’Histoire, l’artiste Young Rascal a juxtaposé des photos d’élégants amateurs contemporains de Nespresso et des illustrations éloquentes des premiers cafés de l’époque, plaçant des consommateurs d’aujourd’hui dans les univers d’hier.

Young Rascal explique: “L’idée de partir d’un amateur de café moderne, avec ses écouteurs sur les oreilles, et de le transposer dans une scène du passé m’a vraiment inspiré. Je suis moi-même un passionné d’Histoire, aussi le sujet me parle-t-il tout particulièrement.

Les cafés de Venise et d’Istanbul étaient des lieux de rassemblement de la société, de véritables melting pots. En plaçant nos buveurs de café contemporains aux côtés des citoyens de jadis, je me suis demandé s’ils se seraient intégrés dans le décor. La réponse est oui, bien sûr ! Si les tenues ont changé, l’art illustre de la conversation et du rire est resté le même. Un message que j’espère avoir fait passer dans ces photos”.

Café Istanbul et Caffè Venezia seront disponibles pendant une période de temps limitée dans les boutiques Nespresso du monde entier, ainsi que sur commande auprès des centres de relation clientèle de Nespresso, ou encore en ligne sur www.buynespresso.com à partir du 14 Janvier 2019.

S.L.