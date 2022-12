Nation Sportive inaugure son premier City Parc en Partenariat Public-Privé à Oujda (VIDEO)

COMMUNIQUÉ. C’est une grande première au Maroc, le premier partenariat public-privé dans le domaine du fitness et du sport voit officiellement le jour dans la ville de Oujda. « Une véritable Innovation sociale, sportive et solidaire » précise Jonathan Harroch, PDG du groupe Nation Sportive.

En effet, le géant du sport Nation Sportive a inauguré le 12 Décembre en présence d’imminentes personnalités du secteur public et privé son premier City Parc (Sport- Loisirs- Culture) d’une superficie de 5 hectares : Une nouvelle génération d’espace multidisciplinaire dans le cadre d’un Partenariat-Public- Privé.

Au-delà, d’une simple infrastructure sportive, City Parc est un espace de vie mis en place par et pour les Oujdis. Une expérience inédite qui façonnera à coup sûr le paysage sportif marocain et donnera un nouvel élan au secteur du Fitness et du sport au Maroc.

Une expérience venue en premier lieu répondre à l’appel de sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs niveaux, d’abord en démocratisant la pratique du sport à tous, mais aussi en dynamisant l’investissement par la participation du secteur privé à travers les PPP.

« Ce projet est un laboratoire national, et la preuve que cela marche dès lors que l’intelligence collective et le sens de l’intérêt général est présent » précise Jonathan Harroch, président du groupe Nation Sportive.

Un modèle qui une fois en marche pourra être dupliqué à travers tout le Royaume, offrant ainsi aux zones les plus reculées la possibilité d’accéder à une infrastructure sportive des plus complète.

Ainsi, demain avec les 12 régions, nous pourrons et nous pouvons le faire, mettre 1 500 000 marocains au sport !

« Notre pays regorge de potentiels qui ne demande qu’à briller en leurs donnant les moyens d’accéder aux installations sportives qui souvent existent mais ne sont pas en état d’être exploité en toute sécurité » explique Jonathan Harroch.

Cette inauguration a été donc l’occasion de présenter les spécificités de ce nouvel espace de vie, la diversité de sa programmation, son matériel dernière génération mais aussi les espaces de restaurations qui y seront proposés. « Cette initiative est aussi un moyen de sociabilisation puisqu’il permet aux habitants de se retrouver, se rencontrer, se parler et bien sûr faire du sport » souligne Jonathan Harroch.

Pas seulement, le détail du modèle économique sans précédent au Maroc pour un tel secteur et l’impact socio-économique qu’il comporte pour la ville et ses habitants ont aussi été mis en avant.

Car rappelons-le, au-delà du fait d’offrir aux habitants de Oujda un espace de loisirs et de détente, le City Parc générera de l’emploi et permettra de dynamiser l’économie de la ville.

« L’autre fierté est que ce complexe sera mis à disposition gratuitement aux enfants qui sont à l’école aux horaires creux pour s’initier aux différentes disciplines. Ainsi, nous accompagnerons la feuille de route du ministère de l’éducation et du sport » souligne Jonathan Harroch.

Grâce à ce projet Oujda brillera à nouveau, par le sport de masse, comme base de détection des talents à travers des disciplines tels que le football, la natation, le tennis, le basket-ball, le handball et le volley-ball, disciplines dans lesquelles Oujda a compté, compte et comptera des légendes, comme d’ailleurs, dans d’autres villes du Maroc.

De plus, le déploiement de ce vaste chantier ne saura se faire sans l’optimisation des espaces sportifs déjà disponibles. Ainsi, au même titre que ses confrères, le groupe Nation Sportive participera à toutes les manifestations d’intérêts, appels d’offres publics ou projet de PPP pour valoriser des espaces publics, en s’engageant, évidement, à allouer définitivement les équipements aux collectivités locales, à réserver une partie des accès en gratuité totale pour les jeunes en situation financièrement difficile, en créant de l’emploi au niveau local et en s’acquittant, auprès des autorités, des redevances fixées par les commissions compétentes. A l’image du Maroc, le groupe Nation Sportive se réinvente.