Nadia Ksikes: les futurs challenges de Skoda au Maroc

Entretien avec Nadia Ksikes, Directrice de Škoda Maroc (CAC)

Que dites-vous aux clients par rapport aux délais d’attente ?

Avec nos clients, quatre points majeurs sont régulièrement partagés. Ils sont d’abord avisés que les constructeurs automobiles traversent aujourd’hui une crise inédite des semi-conducteurs qui impacte la production automobile. On leur explique ensuite que le Maroc n’est malheureusement pas épargné par cette crise de production sous contrainte. Chez Škoda Maroc, et c’est le troisième point, nous déployons tous nos efforts afin de garantir un véhicule pour chaque client, et ce, dans la plus grande transparence et traçabilité. Enfin, quatrième point, nous rappelons à chaque client qu’attendre sa nouvelle Škoda entre 15 jours et 3 mois, c’est faire le choix intelligent d’une voiture dotée d’un habitacle spacieux, familial, sécuritaire pour lui et sa famille, d’une fiabilité certaine, le tout dans un design générateur d’émotion. C’est pour toutes ces raisons que 99% des clients Škoda sont satisfaits de leur véhicule et 96% envisagent de recommander la marque*.

À votre avis, à quelle échéance cette crise sera définitivement dépassée par Škoda ?

Il est difficile de donner une date précise sur la sortie de crise. À notre actif, le groupe Volkswagen s’engage à résoudre la criticité de cette crise au cours du 1er semestre 2022 et s’y emploie jour et nuit.

Quels sont les futurs challenges de Škoda au Maroc ?

Nous avons d’abord un premier challenge, à court terme, qui est de renouveler l’ensemble du portefeuille de la marque entre 2021 et 2022. Ainsi, nous venons de lancer, en novembre, le Kodiaq facelift avec un look complètement redessiné, des nouveaux phares avant inspirés de l’Enyaq iV, des spoilers intégrés pour un effet aérodynamique et encore plus d’options à l’intérieur pour procurer davantage de confort à nos clients. En ce mois de décembre, la nouvelle Octavia arrive et constitue une véritable révolution, tant du point de vue design qu’en matière d’équipements. Elle sera disponible en stock et chez l’ensemble de nos partenaires concessionnaires. Le premier semestre 2022 verra le lancement de la nouvelle Fabia et du Karoq facelift qui offrent, tous les deux, encore plus d’espace, davantage d’équipements et d’émotion au grand bonheur de nos clients. Enfin, et à moyen/long terme, viendra le challenge du virage électrique, avec le nouvel Enyaq iV et la Superb iV. Vous verrez, l’avenir de Škoda est très prometteur.



(*) Selon un sondage réalisé par un cabinet d’étude, en octobre 2021, auprès de 400 utilisateurs Škoda.

Jalil Bennani / Les Inspirations ÉCO Auto