Mycloud.ma désigné “Country partner of the year” par Microsoft

Mycloud.ma par Casanet a remporté le prix du meilleur partenaire pays Microsoft de l’année 2018 au Maroc.

Casanet, filiale de Maroc Telecom, a été distinguée parmi les meilleurs partenaires mondiaux de Microsoft qui ont su faire preuve d’excellence dans l’innovation et la mise en œuvre de solutions client basées sur les technologies Microsoft.

Pour Yassir Lamrani, Directeur Général de Casanet, cette distinction vient récompenser une place de marché informatique pionnière et unique au Maroc. En effet www.mycloud.ma accompagne les entreprises marocaines dans leur transformation digitale en leur facilitant l’accès aux meilleurs services Cloud que cela soit dans le domaine de la collaboration, la productivité, la sécurité ou les infrastructures.

Depuis le lancement de www.mycloud.ma au Maroc, il y a un peu plus d’un an, près de 5.000 utilisateurs ont bénéficié de services Cloud performants , principalement avec Microsoft Office 365 qui permet aux entreprises d’avoir une solution de messagerie et de collaboration de classe mondiale à des tarifs très compétitifs.

“A l’heure de la mondialisation et de la digitalisation croissante de l’économie, les entreprises ne peuvent plus faire l’économie des meilleurs outils pour y faire face. Avec www.mycloud.ma le meilleur du cloud mondial est accessible à toutes les entreprises marocaines, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité, de manière simple, sécurisée et avec un paiement en dirhams”, déclare Yassir Lamrani.

Gavriella Schuster, vice-présidente du groupe, One Commercial Partner, Microsoft Corp a indiqué: “Nous sommes honorés de reconnaître MYCLOUD.MA par Casanet au Maroc en tant que Microsoft Country Partner de l’année. MYCLOUD.MA par Casanet s’est distinguée en tant que top partenaire, illustrant la remarquable expertise et l’innovation que nous voyons dans notre communauté de partenaires Microsoft pour fournir des solutions de transformation”.