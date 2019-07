Mycloud designé “Country partner of the year” par Microsoft

MYCLOUD.MA par Casanet a remporté, pour la deuxième année consécutive, le prix du meilleur partenaire pays Microsoft de l’année 2019 au Maroc.

Casanet, filiale de Maroc Telecom, a été distinguée parmi les meilleurs partenaires mondiaux de Microsoft qui font preuve d’excellence dans l’innovation et la mise en œuvre de solutions client basées sur les technologies Microsoft.

Www.mycloud.ma accompagne les entreprises marocaines dans leur transformation digitale en leur facilitant l’accès aux meilleurs services Cloud dans le domaine de la collaboration, la productivité, la sécurité ou l’infrastructure.

Pour Yassir Lamrani, Directeur Général de Casanet, cette distinction vient récompenser le leadership cloud de la Marketplace : “grâce à nos partenariats forts avec des éditeurs aussi bien locaux qu’internationaux, nous proposons une offre complète qui satisfait les entreprises indépendamment de leurs tailles et leurs secteurs. Ainsi, le meilleur du cloud mondial est accessible à toutes les entreprises marocaines de manière simple, sécurisée et avec un paiement en dirhams. Aujourd’hui, nous avons atteint un niveau de partenariat Gold chez Microsoft, Kaspersky et Fortinet. Nous comptons aussi à notre actif quelques 15 000 utilisateurs satisfaits”.

Gavriella Schuster, vice-présidente du groupe, One Commercial Partner, Microsoft Corp a déclaré : “ nous sommes honorés de reconnaître MYCLOUD.MA par Casanet au Maroc en tant que Microsoft Country Partner de l’année. MYCLOUD.MA par Casanet s’est distingué en tant que top partenaire, illustrant la remarquable expertise et l’innovation que nous voyons dans notre communauté de partenaires Microsoft pour fournir des solutions de transformation”.

Maroc Telecom a compris très tôt l’intérêt du Cloud Computing et a lancé, depuis plusieurs années, des offres Cloud destinées aux Entreprises. Il s’agit principalement d’offres de services d’infrastructures (IaaS), de stockage et de logiciels SaaS.

Les solutions Cloud & Datacenter de Maroc Telecom mettent à la disposition des entreprises des infrastructures IT modernes et sécurisées pour faciliter la digitalisation de leur processus et profiter pleinement de leur patrimoine de données, tout en réalisant des économies sur leur investissement télécoms.