My inwi: la nouvelle appli dédiée aux clients d’Inwi

Inwi lance une nouvelle application, baptisée “My inwi”. L’opérateur inwi, via cette plateforme, “permet à tous ses abonnés d’accéder, en quelques clics, à l’univers inwi et de profiter d’une expérience utilisateur transparente, intuitive, conviviale et innovante”, peut-on lire dans un communiqué d’Inwi.

Grâce à «My inwi», gratuitement disponible sur le web, iOS et Android, le client dispose désormais d’une application performante, mobile, paramétrable à souhait et ergonomique pour gérer, en toute autonomie, toutes ses lignes mobiles et Internet. Pour en profiter, le client a simplement besoin de se connecter via son compte Google ou Facebook.

Sur l’espace Ma ligne, le client a par exemple la possibilité de suivre en temps réel sa consommation, de modifier à tout moment son offre ou sa formule d’abonnement en fonction de ses besoins et de personnaliser son numéro.

La nouvelle application «My inwi» permet également de consulter l’état de ses factures, de les payer ou de programmer un rappel d’échéances pour recevoir des notifications selon la fréquence souhaitée. Idem pour les services de recharge. «My inwi» permet en effet d’effectuer tous types de recharges en toute sécurité et en temps réel.

En outre, les clients du Roaming peuvent désormais activer ou désactiver leurs Roaming en toute autonomie, activer des pass roaming à l’occasion de leurs déplacements à l’étranger ou de consulter, à tout moment, les tarifs par pays et par zone dans le monde.

Autre grande nouveauté apportée par l’application «My inwi» : un service d’assistance accessible 24/7. Désormais, les clients de l’opérateur peuvent, depuis tout terminal mobile, échanger avec un conseiller en temps réel, suspendre leur ligne en cas d’incident ou de perte du téléphone, récupérer leur code PUK, contacter un conseiller commercial ou technique ou procéder au paramétrage internet de leurs mobiles.

«Rendre l’univers inwi à portée de main : c’est la promesse qui a guidé notre réflexion et nos efforts pour développer la nouvelle application “My inwi” avec un accès à des fonctionnalités exclusives et innovantes sur le marché. Durant tout ce processus, nous avons eu une seule préoccupation : celle de faciliter la vie de nos clients. Nous nous sommes en effet fixés comme but de répondre à leurs attentes et d’anticiper leurs besoins. Nous avons mis l’expérience client au centre de nos préoccupations stratégiques et nous sommes convaincus que le digital est un levier incontournable pour y arriver», explique Mounir Bouchiha, manager production digitale à inwi.