MWC 2019: HUAWEI rafle 47 prix

Suite au lancement très réussi de son Huawei Mate X et de sa série Huawei MateBook, Huawei a été gratifié de pas moins de 47 consécrations différentes accordées dans le cadre des “Best of MWC”. Huawei a ainsi figuré en tête des marques les mieux primées du salon.

Les médias ont ainsi accueilli très positivement le Huawei Mate X pour sa combinaison innovante qui allie technologie 5G, écran pliable et intelligence artificielle, offrant ainsi une toute nouvelle expérience utilisateur. Le Huawei MateBook X Pro a également impressionné les différents médias présents grâce à son écran 3K Ultra FullView de 13,9 pouces, ses performances incroyables et son système intégré Huawei Share 3.0, qui résout définitivement les problèmes de transmission de données entre ordinateurs portables Windows et smartphones Android. En outre, le Huawei MateBook 14 a, à son tour, réussi à capter toute l’attention des médias grâce à son écran FullView, ses performances élevées, sa portabilité extrême et sa grande qualité de fabrication.

Le HUAWEI Mate 20 Pro pour commencer !

A commencer par le Huawei Mate 20 Pro, qui a réussi à remporter le prix du Meilleur smartphone. Le choix des juges lors des Glomo Awards a été fixé en reconnaissance des puissantes performances de l’appareil, de son dispositif caméra exceptionnel, de sa longue autonomie, de ses solutions de recharge et de son design saisissant.

S.L.