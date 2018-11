Mutandis en bourse: les détails de l’opération

En dix ans d’existence, Mutandis s’est construit pour devenir un groupe industriel intégré spécialisé dans les produits de consommation courante et propriétaire de plusieurs grandes marques nationales.

Mutandis est présent dans quatre gammes de produits:

Détergents (hygiène de la maison)

Produits de la mer (conserves de poisson)

Bouteilles alimentaires (production des bouteilles et des bouchons des principales marques de boissons présentes au Maroc)

Jus de fruits

Aujourd’hui, Mutandis possède 9 usines à Kénitra, Berrechid, Casablanca, Safi, Agadir et Dakhla et compte environ 3.200 collaborateurs. Le groupe possède et développe 7 marques principales : Magix et Maxi’s dans les détergents, Anny, Josiane et Marine dans les produits de la mer, Marrakech et Maxy Pulp dans les jus de fruits.

Mutandis exporte 34% de son chiffre d’affaires, dont la moitié en Afrique et l’autre moitié entre l’Union Européenne, le Moyen Orient et les Etats-Unis. En Afrique, l’une ou l’autre des gammes de produits de Mutandis sont présentes dans environ 25 pays.

Une expertise industrielle certifiée en Europe et aux Etats-Unis

L’excellence industrielle est l’un des cœurs de métiers de Mutandis. Les usines du groupe sont dirigées par des cadres de haut niveau, tous coordonnés et supervisés par un directeur industriel unique au niveau du groupe. Ces usines font l’objet d’investissements réguliers de maintenance et d’amélioration de la productivité pour un montant récurrent de plus de 50 millions de Dh par an.

Pour exporter, notamment dans l’Union Européenne et aux Etats Unis, les usines du groupe concernées, outre les certifications marocaines requises, sont certifiées par la FDA américaine et le BRC européen. Elles sont de surcroît régulièrement auditées pour leur conformité avec les normes environnementales et sociales européennes.

Une connaissance scientifique du consommateur

La connaissance approfondie des comportements et des préférences des consommateurs est au cœur de la démarche de Mutandis. Pour cela, le groupe réalise en moyenne près de 20 études de consommateurs chaque année. C’est en partant des conclusions de ces études que Mutandis modifie ses produits et innove en permanence.

Les équipes de recherche et développement travaillent étroitement avec les équipes du marketing stratégique (analyse des comportements et préférences des consommateurs) pour définir les nouveaux produits dans chacune de nos gammes.

L’une des spécificités de Mutandis est d’être le plus proche possible des traditions et de la culture marocaine dans la conception des produits ; ainsi sont nés le nettoyant ménager Maxi’s parfumé au Aoud (encens), un réel succès, le jus d’orange Marrakech à la cannelle ou encore le jus d’orange Marrakech à la fleur d’oranger. Parfums, odeurs et recettes alimentaires puisent dans notre culture et nos traditions.

Un groupe intégré qui mutualise tous les moyens

Un autre atout de Mutandis est la mutualisation des moyens pour toutes ses gammes de produits. Ainsi, un directeur industriel unique supervise les méthodes et les progrès de chacune des usines, relayé par les directeurs des 9 usines du groupe.

De même, l’équipe de recherche et développement est réunie sous la même supervision. Dans le secteur de Mutandis, celui des produits de consommation courante, le commerce traditionnel (petits épiciers de proximité et grossistes) représente près de 85% des ventes, les grandes surfaces modernes (supermarchés, hypermarchés) occupant les 15% restant. La force de Mutandis est de posséder une équipe commerciale mobile, motorisée en camions, pour atteindre près de 35.000 épiciers et commerces traditionnels partout sur le territoire marocain. Cette même équipe commerciale est chargée de la vente de l’ensemble des gammes de produits adressés aux consommateurs marocains. Elle a construit et continue de construire une relation de confiance avec les petits commerçants.

La qualité de cette relation permettra à l’avenir d’élargir les gammes de produits offertes sans pour autant accroître significativement les coûts supportés par Mutandis. L’objectif à moyen terme de la force commerciale de Mutandis est de passer progressivement de 35.000 commerçants clients à environ 70.000, soit la quasi-totalité des épiciers de proximité à l’échelle nationale.

Un groupe en croissance régulière avec un niveau de dividendes attractif

Intervenant dans le secteur des produits de consommation quotidienne, Mutandis bénéficie de la croissance régulière et relativement prévisible de la consommation des ménages, au Maroc et dans les pays d’exportation.

Ceci a permis à Mutandis de réaliser une croissance régulière de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité au cours des dernières années ; 2018 devrait être la 6ème année consécutive de croissance de son Excédent Brut d’Exploitation.

De 2013 à 2018, le chiffre d’affaires a progressé de près de 6% chaque année en moyenne, et devrait atteindre environ 1.360 millions de Dh en 2018. Au cours de la même période, L’Excédent Brut d’Exploitation a progressé de plus de 15% chaque année en moyenne et devrait atteindre environ 184 millions de Dh en 2018.

La croissance régulière du chiffre d’affaires et de la rentabilité de Mutandis est synonyme d’une appréciation parallèle, sur le moyen terme, de la valeur de l’entreprise et de ses actions.

En plus de cette progression, l’entreprise distribue depuis 3 années (2016, 2017 et 2018) un dividende de 7,50 Dh par action de nominal 100 Dh qui représente, au prix de l’introduction en bourse, un rendement de plus de 4% l’an. Ce dividende s’ajoutera à la progression de la valeur de l’entreprise sur le moyen terme.

L’introduction en bourse de Mutandis poursuit les objectifs suivants:

Financer régulièrement les investissements de croissance identifiés au Maroc, en Afrique ou en Europe. En effet, les produits de grande consommation des ménages offrent des perspectives de croissance régulière ainsi que des opportunités d’investissement que Mutandis souhaite saisir. Il est notamment attendu que le groupe construise de nouvelles usines pour lancer de nouvelles catégories de produits, au Maroc ou en Afrique;

Partager avec le plus grand nombre, grand public et institutionnels, les fruits de la croissance future de la consommation des ménages, notamment au Maroc et en Afrique, en élargissant l’actionnariat de Mutandis (déjà une soixantaine d’actionnaires avant l’introduction en bourse);

Renforcer la notoriété du groupe et lui permettre d’accéder à des financements bancaires ou obligataires dans les meilleures conditions, tout en portant la gouvernance aux meilleurs standards internationaux.

