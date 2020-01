Immobilier: Mubawab annonce une levée de fonds de 7 millions de dollars

Le site leader dans l’immobilier digital, Mubawab, a annoncé une nouvelle levée de fonds de 7 millions de dollars, opérée auprès de Emerging Markets Property Group (EMPG), groupe immobilier pakistanais basé aux Émirats arabes unis.

“Mubawab, à travers le Groupe EMPG, vient de réaliser une nouvelle levée de fonds d’un montant de 7 millions de dollars. Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement en étoffant ses équipes et de continuer à révolutionner le secteur de l’immobilier dans la région du Maghreb”, a annoncé Kevin Gormand, Co-Fondateur et Directeur Général de Mubawab, à l’occasion de son 10ème anniversaire. “Nous sommes fiers de la confiance témoignée par le groupe vis-à-vis du projet au Maroc et, plus largement, dans la région du Maghreb”, a commenté M. Gormand lors d’une conférence de presse, notant que Mubawab est aujourd’hui le premier site immobilier au Maroc grâce à une stratégie gagnante, visant à accompagner et satisfaire tous les acteurs du secteur immobilier marocain. A cette occasion, la plateforme digitale Mubawab.ma a annoncé également la seconde édition du Guide Mubawab de l’Immobilier. “Après le succès du premier Guide Mubawab de l’Immobilier dévoilé au semestre dernier, la plateforme révèle sa seconde édition du Guide pour offrir une analyse pointue et détaillée du marché immobilier marocain”, selon le Directeur de Mubawab.ma. Avec un nombre d’annonces ayant quasiment triplé au second semestre 2019, la base de l’étude s’est naturellement élargie et a ainsi généré des résultats encore plus pertinents, reflétant de manière précise le marché immobilier global, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que les tendances qui en ressortent sont profitables à l’ensemble de l’écosystème immobilier et permettront d’orienter les stratégies des professionnels de l’immobilier pour faire rencontrer l’offre et la demande.

Quant au Chiffre d’affaires, le groupe Mubawab a fait part d’une augmentation de +140% pour 2019 et prévoit une augmentation de +150% pour 2020.

Suite à sa première importante levée de fonds en 2018 et au rachat de Jumia House Maghreb en juin 2019, l’entreprise compte à présent près de 200 collaborateurs au Maroc, en Tunisie et en Espagne et envisage de recruter 100 nouveaux collaborateurs d’ici fin 2020.

Créée en 2010 et implantée depuis 2012 au Maroc, la plateforme digitale Mubawab est devenue, au fil des années, la référence dans le secteur immobilier national. La start-up est aujourd’hui passée au statut de scale-up et connaît un développement croissant depuis plusieurs années, tant en termes d’expansion géographique qu’en termes de chiffre d’affaires.