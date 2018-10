MSC Croisières et Fincantieri vont lancer quatre navires “ultra-luxueux”

MSC Croisières et Fincantieri annoncent la signature d’un protocole d’accord pour la construction de quatre navires de croisières ultra-luxueux d’une valeur totale de plus de 2 milliards d’euros.

Ces navires, dont le premier sera livré au printemps 2023, auront une jauge brute d’environ 64 000 TJB et compteront 500 cabines. Chaque année, entre 2024 et 2027, chacun des trois navires suivants sera mis en service.

Ils seront dotés, entre autres, de la technologie environnementale la plus récente et des solutions maritimes de pointe utilisées en mer. Leur design sera très innovant, avec des aménagements révolutionnaires pour le confort des hôtes de la compagnie.

Pierfrancesco Vago, Président Exécutif de MSC Croisières, a indiqué que “suite au succès de notre concept exclusif de navire dans le navire, nos hôtes nous ont demandé d’intégrer le segment de l’ultra-luxe. Il s’agit de l’évolution naturelle du MSC Yacht Club. Ces navires pourront desservir des itinéraires uniques grâce à leur petite taille, et le service clients sera encore plus exceptionnel avec notamment un service de majordome MSC Yacht Club personnalisé et disponible 24h/24”.

Giuseppe Bono, PDG de Fincantieri, a déclaré: “C’est avec grande fierté que deux marques incontournables – une italienne, et une avec un ADN résolument italien –, reconnues dans le monde entier, annoncent aujourd’hui un important programme de construction. Avec ce projet, Fincantieri totalise 53 navires commandés, ce qui confirme son statut de leader mondial absolu en construction de navires de croisières tous segments confondus”.

MSC Croisières est la plus grande compagnie de croisières privée au monde, leader en Europe, Amérique du Sud, Afrique du Sud et dans les pays du Golfe. Cette commande porte de quatre à huit le nombre de navires commandés à Fincantieri par MSC Croisières. Fincantieri, situé en Italie, est un des plus grands groupes de chantiers navals au monde et leader en termes de design et d’innovation.

Avec l’ajout de ces nouveaux navires, le plan d’investissement de MSC Croisières, qui était déjà le plus important jamais vu dans l’industrie, atteint le nombre de 17 navires à être construits d’ici 2027 et un investissement total de 13,6 milliards d’euros.

Plus d’informations sur http://www.mscpressarea.com

À PROPOS DE FINCANTIERI

Fincantieri est l’un des leaders mondiaux en construction de navires, et le premier en termes de diversification et d’innovation. Le Groupe est leader en design est construction de navires de croisières, et un acteur de référence dans le secteur de la construction de navires technologiquement innovants. Leur expertise va des navires hautement complexes, aux ferries, en passant par les méga-yachts ; et comprend également la réparation et la conversion de navires, la production de systèmes et de pièces détachées ainsi qu’un service après-vente.

Basé à Trieste, en Italie, le Groupe dont l’expertise maritime date de plus de 230 ans, a construit plus de 7 000 navires. Avec plus de 19 400 employés (dont 8 200 sont en Italie), 20 chantiers navals sur 4 continents, Fincantieri est aujourd’hui le leader occidental en construction de navires. Son portefeuille clients compte les plus grandes compagnies de croisières, la Marine italienne et américaine, ainsi que les marines nationales d’autres pays, et est en partenariat avec certains acteurs essentiels de la défense européenne dans le cadre de programmes supranationaux.

Pour plus d’informations : www.fincantieri.com