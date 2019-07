Moroccan Millennium Leaders lance un nouveau programme

L’Association Moroccan Millennium Leaders (MML) vient de lancer à Benguérir son programme d’accompagnement global sur le leadership : “Millennium Fellowship Initiative”.

A travers cette initiative, dont la première édition a été organisée du 12 au 14 juillet à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, sous le signe “L’intelligence collective au service du développement durable”, les organisateurs rassemblent deux programmes, dont le premier est dédié aux énergies renouvelables et le second au leadership, indique un communiqué de l’Association.

Ainsi, plus de 100 jeunes issus des 12 régions du Royaume ont bénéficié de workshops encadrés par des leaders d’opinion, responsables institutionnels et managers, relève la même source, soulignant que cette initiative contribuera à la détermination d’un leadership authentique, marocain et propre au Sud, qui tient ses racines dans les valeurs de la société marocaine, fondées notamment sur l’entraide et le partage.

“Face à un monde en mutation, des sociétés dispersives, un contexte imprédictible et des défis de plus en plus globaux, les modus operandi traditionnels pour faire face à tous ces changements ne sont plus pertinents. Il est donc nécessaire de repenser les logiciels de réflexions et de prises de décisions afin d’appréhender des problématiques plus globales, complexes et intersectorielles”, explique l’association.

A travers le Millennium Fellowship Initiative, “nous souhaitons faire valoir une autre méthodologie de leadership et de décision, où tous les membres d’une communauté sont appelés à échanger, discuter et à trouver communément des réponses aux défis qui les guettent”, soulignent les organisateurs.

Et de poursuivre que l’intelligence collective est aujourd’hui une méthode permettant de converger l’ensemble des volontés autour de la construction d’un nouveau pacte et de surcroît, une nouvelle méthodologie décisionnelle, faisant savoir qu’au sein du MML, “nous considérons que l’intelligence collective n’est pas qu’un paradigme mais un état d’esprit qui anime toutes nos initiatives, permettant ainsi une liberté d’appartenance de tous nos membres et leaders autour des initiatives”.

Dans le cadre de cette démarche, les participants sont appelés à se constituer en une organisation dynamique où chaque leader offre ses compétences volontairement mais aussi à travers des espaces participatifs qui permettent de converger toutes les parties prenantes, précise le communiqué.

Dans ce sens, cette première promotion du Millennium Fellowship Initiative “est l’ambassadrice d’un nouveau leadership sensible à une démarche d’intelligence collective”, conclut la même source.

A noter que le “Moroccan Millennium Leaders” est une association à but non lucratif composée de jeunes Marocains qui partagent des principes et des valeurs d’engagement, de citoyenneté, d’intégrité, de mobilisation et de respect.

Le MML croit profondément que l’éducation, le partage des connaissances et l’échange constituent le point de départ incontestable du développement socio-économique du Royaume.

C’est ainsi que l’association met en place des initiatives et des plateformes de dialogue institutionnel multi-acteurs car elle pense que l’échange autour des problématiques individuelles et collectives est le seul moyen de fournir des solutions partagées et applicables.

Disposant d’un profond désir et d’une volonté de contribuer activement au développement socio-économique, humain et institutionnel du Royaume à travers la construction d’un discours positif, l’association entend participer à la mise en œuvre et au renforcement des politiques publiques nationales ainsi que des ambitions marocaines en Afrique et dans le monde.