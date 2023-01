Moody’s distingue le Groupe OCP de la notation « Baa3 »

L’agence de notation Moody’s a attribué une notation inaugurale de Baa3 – Investment Grade – avec une perspective stable au Groupe OCP, reflétant sa position de leader sur le marché des engrais phosphatés, son faible coût de production qui se traduit par des marges supérieures aux concurrents, des perspectives de demande favorables et des politiques financières prudentes soutenant l’effet de levier du Groupe.

Rationnel de la notation :

À travers cette notation inaugurale Investment Grade, Moody’s s’appuie sur :

1) La position d’OCP de plus grand producteur d’engrais phosphatés au monde en termes de capacité, avec des opérations intégrées et un accès exclusif à environ 70 % des réserves mondiales prouvées de phosphate ;

2) son faible coût de production, entraînant de meilleures marges en comparaison avec la plupart de ses concurrents : les coûts d’extraction et de production d’engrais d’OCP sont faibles par rapport aux concurrents internationaux. Nous estimons les coûts de production se situent dans le premier quartile de la courbe des coûts, ce qui assure une forte rentabilité et rend l’entreprise plus résistante aux différentes saisonnalités, aux périodes de baisse de la demande mondiale d’engrais ou d’augmentation des prix des matières premières ;

3) des tendances favorables à long terme de la demande d’engrais, entraînées par une population mondiale croissante et la réduction des terres arables qui accroît le besoin de rendements agricoles plus élevés ;

4) un levier financier modéré tout au long du cycle, soutenu par des politiques financières prudentes.

Par ailleurs, la notation d’OCP selon Moody’s est contrainte par :

D’une part, la nature cyclique des ventes d’engrais et des prix des matières premières, qui exposent la société à la volatilité des bénéfices

D’autre part, l’ambitieux programme d’investissements sur la période 2022-2024 qui, combiné à des dividendes continus au gouvernement, entraînerait un free cash-flow négatif au cours de cette période ;

Moody’s note par ailleurs, le caractère flexible et modulaire du programme de capex qui permettrait de mitiger les pressions négatives sur la trésorerie et les ratios de crédit.

Moody’s a également noté que la liquidité d’OCP est excellente. Le Groupe dispose de sources de liquidités suffisantes pour soutenir son plan d’expansion.

Prévisions :

Moody’s prévoit un renforcement continu des indicateurs financiers d’OCP pour 2022 avant de marquer une légère baisse sur 2023 et 2024 en raison de leur anticipation d’une baisse des prix et des marges des engrais phosphatés.

OCP a une politique financière prudente qui vise à maintenir un ratio d’endettement net sur EBITDA inférieur à 2,5x en moyenne, tout au long du cycle.

Moody’s souligne l’engagement du Management à atteindre ces objectifs et de mettre en place les mesures nécessaires en cas de ralentissement inattendu du marché, pour maintenir les ratios de crédit à des niveaux adéquats.

Perspective de notation :

Les perspectives stables reflètent les projections de Moody’s selon lesquelles la société maintiendra des mesures de crédit et des liquidités adéquates tout au long de l’année et du cycle, y compris dans un environnement de baisse des prix des engrais.