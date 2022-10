Mondial de l’auto : Renault est fière de ses résultats au Maroc (VIDEO)

En assurant sa présence effective au Mondial de l’automobile de Paris, qui fait son grand retour après les annulations de ces dernières années en raison de la pandémie du Covid-19, le groupe Renault confirme ses grandes ambitions.

Le groupe Renault nous a généralement habitués à faire le show à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris. Pour cette 89e édition, qui revient après pas moins de quatre années d’interruption dues au covid, le groupe, fidèle à sa réputation, n’a pas fait les choses à moitié. Le constructeur automobile, qui affirme son amour pour l’automobile, s’est illustré à travers la présentation d’une série de véhicules préfigurant ses modèles automobiles du futur. Il faut dire que Renault s’est assigné comme mission «de définir les nouvelles tendances, de maîtriser le high-tech et d’incarner l’esprit du vrai renouvellement sur le marché». C’est ainsi qu’intervient l’innovation qui fait partie intégrante de l’ADN de la marque, et ce depuis plus d’un siècle. C’est justement l’innovation qui se traduit à travers les concept cars qu’elle présente au Mondial de l’auto de Paris qui ferme ses portes le 23 octobre.

À commencer par l’emblématique 4L, qui rend hommage à sa célèbre aïeule, vendue à 8 millions d’exemplaires. Incarnant la simplicité, la vivacité, la solidité et l’aventure, elle sera 100% électrique, comme c’est le cas pour toute la gamme. Le constructeur a profité de l’occasion, comme nous l’annoncions dans notre édition du 19 octobre, pour dévoiler le concept 4ever Trophy E-Tech 100% electric, et pour fêter les 25 ans de la 4L Trophy. Autre légende qui fait son grand retour, la Renault 5, également présente à ce Salon.

Cette citadine, prédestinée à devenir une légende, redéfinit les règles pour le futur lancement de la R5, Super5 et R5 Turbo dans l’objectif d’augmenter le nombre de véhicules électriques en circulation en Europe. Comme sa devancière, elle projette de devenir une voiture populaire réduite à l’essentiel, mais avec une réinterprétation moderne: «silencieuse, high-tech, vertueuse et pétillante». On l’aura compris, l’électrique sera au cœur de l’avenir proche de Renault.

Cette électrification est ainsi incarnée par le Scenic Vision qui est un concept car à moteur électrique complété par un dispositif à hydrogène. Il relève des objectifs stratégiques de développement durable de Renault en matière d’environnement, de sécurité et d’inclusion. Et pour cause, le design et les équipements du Renault Scenic Vision sont tournés vers l’avenir. De plus, le véhicule utilise principalement des matériaux recyclés et recyclables afin de propulser la mobilité dans une nouvelle ère. Au Maroc, il ne faudra pas attendre longtemps pour introduire certains de ces modèles. Le management promet ainsi le lancement prochain de l’Arkana, de la Megane E-tec et l’Austral. C’est ce que nous ont révélé les responsables de Renault lors du Mondial de l’Automobile. Vidéo.