Moncef Belkhayat livre sa vision pour une relance de l’investissement des PME (VIDEO)

S’exprimant à l’issue d’un forum sur le thème de la relance de l’investissement des PME, organisé mardi 30 avril par la Banque populaire à Casablanca, Moncef Belkhayat, vice-président du Conseil régional Casablanca-Settat a livré sa vision des choses.

“Tout d’abord je voudrais remercier la banque populaire pour cette initiative autour de la relance de l’investissement des PME. Il faut savoir que les PME représentent 90% du tissu économique national et que la région de Casablanca-Settat s’inscrit dans une dynamique économique très forte. La région, qui pèse 33% du PIB national, est beaucoup plus industrielle avec 50% des industries marocaines qui y sont implantées, et avec trois grands ponts d’accès: Casablanca, Mohammédia et Jorf Asfar. Pour nous, l’industrie et les services deviennent au cœur de notre stratégie pour pouvoir faire de Casablanca une région qui soit en croissance et qui fait que d’autres régions deviennent très compétitives telles la région de Kénitra ou encore celle de Tanger. Ce qui nous permet d’être beaucoup plus créatif pour accompagner les PME dans leur développement”, a-t-il affirmé à nos confrères d’Eco Actu.

Et d’ajouter: “Au cœur de la stratégie de la région, nous avions mis deux éléments-clés pour pouvoir accompagner les entrepreneurs de manière pragmatique et opérationnelle. La première stratégie, c’est de mettre à leur disposition des zones industrielles financées par des sociétés de développement régional dans lesquelles la région est actionnaire à hauteur de 100%. Il y a une première zone industrielle de 10 hectares qui a été lancée et qui va être orientée exclusivement vers l’industrie du cuivre. Il y a une deuxième zone à Settat, de 60 hectares, qui a été lancée et qui va être dédiée à l’agro-industrie. On espère également lancer la première bourse de bétail au niveau national. Il est aussi important de noter que cette stratégie de mise à disposition des PME du foncier est très importante étant donné qu’elle représentait un blocage par rapport à leur croissance”.

Par ailleurs, Moncef Belkhayat a mis en exergue l’importance de la formation dans ce processus de relance. “Il faut également mettre en place les outils de ressources humaines et de formation. A ce titre, la région a un bassin d’université de 200.000 étudiants par an, mais aujourd’hui, seulement 40.000 sont dans des filières professionnelles qui sont adaptées aux besoins de l’entreprise. Donc on doit travailler dans le cadre d’un programme en amant pour pouvoir orienter les étudiants à partir du baccalauréat et même avant vers des filières professionnelles qui aboutissent à des débouchés professionnels mais en même temps de les orienter vers les nouveaux métiers tels l’aéronautique, l’industrie automobile ou encore l’offshoring”, conclut-il.

A.K.A.