Moncef Belkhayat dénoue ses liens capitalistiques avec les Rothschild

Nous venons d’apprendre l’acquisition ce vendredi matin par H&S Invest Holding de 29% des actions de Dislog Group détenues pas Amethis Maghreb fund appartenant aux Rothschild.

“Nous sommes très heureux d’avoir fait ce closing. Je remercie Amethis Maghreb fund ainsi que CNaV Il et leur Management respectifs pour l’accompagnement qu’ils nous ont procuré en terme financier et de gouvernance de 2014 à 2018.

Dislog Group s’engage maintenant dans une nouvelle étape de développement à travers une intégration en amont qui consiste à lancer 4 projets industriels dans les catégories du thé, biscuits, huiles et détergent créateurs à l’horizon 2021 de 1300 emplois directs,” annonce Moncef Belkhayat, président de Dislog à Le Site info.

Notons qu’Amethis était arrivé à Dislog le 28 janvier 2014 à travers une augmentation de capital.

Selon nos sources, le groupe de Moncef Belkhayat à travers sa holding familiale H&S Invest Holding prépare une grosse opération de restructuration juridique et financière dans les semaines qui viennent.

S.L.