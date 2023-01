Mohammed Abdeljalil préside le Conseil d’Administration de l’ONCF

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a tenu son Conseil d’Administration, sous la présidence de Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique.

Les travaux de cette session ont été consacrés à l’examen des résultats prévisibles de l’exercice 2022 et l’approbation des budgets 2023, ainsi que la présentation des nouveaux projets de développement.

En ouverture de ces travaux, Monsieur le ministre précise qu’œuvrant pour faire du rail l’épine dorsale de la mobilité au Maroc et un levier incontournable de la dynamique de développement socio-économique que connaît le Royaume, sous l’impulsion de la Vision éclairée de Sa Majesté le roi, Mohammed VI, que Dieu l’assiste, l’ONCF poursuit avec détermination, le déploiement de sa stratégie visant à offrir aux citoyens un système de mobilité inclusif et durable, tout en contribuant à l’atteinte de nos objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement durable.

En prenant la parole, Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’ONCF a commencé son intervention par la présentation des principaux faits marquants qui ont caractérisé l’année 2022. Ils portent essentiellement sur le palmarès des records enregistrés par l’activité de transport des voyageurs, en passant par la transformation verte et l’engagement écoresponsable de l’Office qui ont remplacé 25 % de sa consommation de l’électricité en énergie verte et en complétant par les performances de l’activité financière avec la première émission obligataire certifiée « Green » dans le secteur de l’infrastructure au Maroc pour un montant de 1 milliard de DH avec la participation d’un bailleur de fonds international.

Poursuivant son intervention, Mohamed Rabie Khlie a rappelé que le secteur ferroviaire national a enregistré en 2022, une reprise exceptionnelle de l’ensemble de ses activités, malgré une conjoncture difficile. La stratégie volontariste et proactive de l’Office, son adaptabilité, son agilité et la synergie de l’ensemble des composantes du groupe ONCF, ont favorisé cette relance et ont permis l’atteinte, voire le dépassement des objectifs tracés.

L’année 2022 a été ainsi une année de tous les records : record annuel de plus de 45 millions de voyageurs, record journalier de 180.000 voyageurs/jour enregistré le 1er août 2022, et record en matière de transport de diverses marchandises notamment les voitures, les céréales et le charbon.

Ainsi, au cours de l’année 2022 les différentes activités de l’Office ont enregistré des performances singulières.

L’activité « voyageurs » a parfaitement cristallisé ces bons comportements, enregistrant une reprise remarquable par rapport à 2021. Renouant avec la trajectoire des objectifs fixés avant COVID, les résultats prévisionnels à fin

décembre 2022, font ressortir une amélioration exceptionnelle de tous les indicateurs. Qu’il s’agisse de l’engouement des voyageurs pour les solutions de mobilité proposées par l’ONCF, les conditions d’accueil et de voyage, la qualité des services et prestations, etc. Tous ces aspects se sont traduits par un nombre de voyageurs transportés qui s’est apprécié de +30 % en passant de 34,5 millions en 2021 à 45 millions en 2022 (alors qu’il était à 38,3 millions de voyageurs transportés en 2019, avant COVID) générant un chiffre d’affaires en progression de +39 %, qui s’est établit à 2,15 MMDH en 2022 jamais atteint auparavant. Une croissance remarquable de l’activité « voyageurs » marquée également par une régularité des trains, tous types confondus de 91 %.

Ayant soufflé sa 4e bougie en novembre dernier, Al Boraq, dernier né de l’offre ferroviaire nationale, a assuré la mobilité de plus de 4,1 millions de passagers en 2022, contre 3 millions de voyageurs transportés en 2019, qui constitue l’année de référence avant la pandémie et a généré un chiffre d’affaires en continuelle progression, de 554 MDH, soit +61 %, par rapport à 2021. Étant entendu que les trains Al Boraq sont passés courant 2022 en mode green, alimentés par une énergie éolienne verte, représentant plus de 25 % de la consommation énergétique globale de l’Office.

De sa part, le transport des marchandises, a confirmé pour la 3e année consécutive sa forte résilience et a marqué globalement en 2022, une amélioration soutenue de ses indicateurs. Enregistrant plus de 20,7 Millions de tonnes de marchandises transportées au cours de 2022 et un chiffre d’affaires de 1,7 Milliard de DH (avec un chiffre d’affaires record du fret ferroviaire dépassant les 600 Millions de DH (soit +18 %) par rapport à l’année 2021.

Ainsi, l’ensemble des indicateurs financiers, probables au 31 décembre 2022, s’affichent au vert.

Grâce à la bonne reprise de l’activité « voyageurs » et à la résilience des activités de transport des marchandises, l’Office prévoit de réaliser en 2022, un chiffre d’affaires dépassant pour la première fois le cap des 4 Milliards de Dirhams contre 3,6 Milliards de DH en 2021 (soit +11 %). Ces performances confortent les choix stratégiques de l’Office pour un meilleur rééquilibrage entre ses différents pans d’activité.

Par ailleurs, l’ONCF a continué sur sa lancée de bonne maîtrise des charges d’exploitation, et ce en dépit d’un contexte marqué par une inflation des prix de matières et d’énergie. Ainsi, l’Office devrait dégager en 2022 un niveau d’EBITDA de 1,2 MMDH dépassant le niveau enregistré en 2019.

S’agissant du programme d’investissement de maintien de la performance 2019-2025 totalisant de 17,6 MMDH, il a été engagé à hauteur de 57 % et réalisé à hauteur de près 40 % à fin 2022.

Concernant les budgets 2023, le Directeur général de l’ONCF a expliqué qu’ils ont été conçus en tenant compte des orientations des pouvoirs publics relatives au PLF 2023. Ils ont été également construits dans l’esprit de la maîtrise des dépenses pour faire face aux fluctuations et incertitudes liées aux prix de matières premières et l’inflation. Il s’inscrit dans la continuité de la performance exceptionnelle enregistrée en 2022 pour les activités voyageurs et marchandises, avec l’objectif de rattraper la trajectoire initiale, avant Covid, objet du Protocole d’Accord signé entre l’État et l’ONCF en 2019.

Prévoyant un trafic « voyageurs » objectif de presque 48 millions de passagers, avec une hausse de 7 % par rapport aux prévisions de clôture de 2022, un tonnage marchandises objectif de près de 23 millions de tonnes en hausse de 9 %, l’ONCF table sur un chiffre d’affaires de 4,38 Milliards de DH en progression de +9 % par rapport à 2022.

L’ONCF continuera par ailleurs son effort d’investissement en accélérant les différents projets nécessaires pour le maintien de la performance, et en accélérant les études relatives aux projets de développement.

Enfin, le Directeur général de l’ONCF a présenté les projets de développement de l’ONCF à horizon 2030. Visant à améliorer la mobilité des personnes, ces projets structurants contribueront au développement du trafic régional, au rapprochement et à l’aménagement territorial, au renforcement de l’industrie autour des métiers ferroviaires, à la promotion du tissu national et de la compétitivité logistique… En tant que catalyseur de développement socio-économique national, l’ONCF fait de l’extension de lignes à grande vitesse, l’axe principal de son plan de développement du système ferroviaire comme solution de mobilité durable et bas carbone, permettant par ailleurs une libération de capacité sur le réseau conventionnel et favorisant la création d’un service de proximité dans les principales régions du Royaume.

À la fin de la séance, les membres du Conseil d’Administration ont félicité l’ensemble des collaborateurs de l’Office pour les efforts louables déployés pour l’atteinte des objectifs et la contribution effective à l’anticipation de la mobilité durable.

À l’issue de cette réunion, les membres du Conseil d’Administration ont adressé un message de fidélité et de loyauté à Sa Majesté le roi Mohammed VI dont Dieu L’assiste.