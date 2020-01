Mission réussie pour la 1ère édition du “Casablanca World Fighters”

Le « Casablanca World Fighters » by MDJS, une étape du championnat du monde de fighting games, a réuni les champions du monde en titre pour une première édition réussie pour le e-sport africain.

La MDJS e-Sport a organisé en collaboration avec l’éditeur de jeux vidéo japonais SNK, le Casablanca World Fighters les 4 et 5 janvier 2020 au Carré d’Or à Casablanca. Cette compétition organisée pour la première fois en Afrique a connu la participation de plus de 200 joueurs issus de 12 pays dont les champions du monde en titre.

Le “Casablanca World Fighters” est devenu par cette occasion la quatrième étape de qualifications pour les finales mondiales du SNK World Championship qui se dérouleront en Mars au Japon, l’équivalent de la Coupe du monde des jeux de fighting.

Trois compétitions majeures sur trois jeux différents, The King of Fighters XIV, Samurai Shodown et Dragon Ball FighterZ, étaient au programme.

La belle performance des joueurs marocains a conforté la MDJS e-Sport dans son choix de sponsoriser deux joueurs marocains, Abdelkhalek Nassiri et Mohamed Oubah, afin de leur permettre d’évoluer au plus haut niveau mondial et les accompagner dans le développement de leur talent.

La MDJS, partenaire N°1 du sport national, acte une nouvelle fois son soutien à cette nouvelle discipline et offre aux e-gamers marocains la possibilité de participer aux plus grandes compétitions internationales sous les couleurs de la MDJS.

A noter qu’en marge des trois tournois majeurs, le Casablanca World Fighters a accueilli le Neogeo World Tour qui a proposé deux tournois supplémentaires : The King of Fighters 2002UM et The King of Fighters XIII.

Le Maroc, à travers ce tournoi, confirme son ambition de développer le e-sport au Maroc, et se positionne comme un acteur mondial dans le e-sport