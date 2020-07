Mise au point : voici les vrais tarifs de la RAM (vols spéciaux)

COMMUNIQUÉ. Afin de lever toute confusion et mettre fin aux informations dénuées de tout fondement sur les prix de ses vols, Royal Air Maroc met en place des tarifs fixes aux vols spéciaux lancés à partir de ce mercredi 15 août 2020. Ces prix fixes concernent les vols programmés dans le cadre de l’opération spéciale liée à l’état d’urgence sanitaire au Maroc.

Alignés sur le niveau moyen des prix pratiqués depuis le début du lancement de cette opération spéciale, ces tarifs ont été bien étudiés afin de répondre à la demande des clients. Ils sont inférieurs aux tarifs pratiqués en général, durant l’été, par la concurrence.

Ainsi, les tarifs des vols reliant le Maroc aux destinations de l’Europe de l’Ouest sont proposés dans des fourchettes allant de 2200 dh ttc à 4000 dh ttc (aller simple en classe économique). Quant aux vols sur l’Afrique, ils sont commercialisés dans des fourchettes allant de 3500 dh ttc à 4500 dh ttc (aller simple en classe économique). Les vols reliant le Maroc et l’Amérique du nord sont proposés aux tarifs fixes de 6500 dh ttc (aller simple en classe économique sur la liaison Casablanca- Montréal) et 8000 dh ttc (aller simple en classe économique sur la liaison Casablanca- New York).

Le détail des tarifs fixes par destination est exposé ci-dessous :