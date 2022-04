Mi-séance: la Bourse de Casablanca se maintient en baisse

La Bourse de Casablanca se maintenait en baisse, ce mardi à mi-séance, le Masi se repliant de 0,38%, à 13.117,73 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,47%, à 1.064,1 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, reculait de 0,25%, à 989,86 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, lâchaient respectivement 0,34%, à 12.254,14 pts et 0,31%, à 11.088,02 pts.

Sur le plan individuel, Med Paper (-2,69% à 23,16 dirhams (DH)), Risma (-1,82% à 108 DH), Sonasid (-1,8% à 820 DH), Colorado (-1,52% à 65 DH) et Res Dar Saada (-1,39% à 27,6 DH), accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, Fenie Brossette et Afric Industries enregistraient les plus fortes hausses, avec respectivement +2,53% à 129,75 DH et +2,16% à 373 DH. En outre, Lesieur Cristal prenait 1,98% à 180 DH, Stokvis Nord Afrique gagnait 1,97% à 14,48 DH et Disway avançait de 1,7% à 895 DH.