Mi-séance: la Bourse de Casablanca évolue dans le rouge

La Bourse de Casablanca évoluait dans le rouge, ce jeudi à mi-séance, son indice principal, le Masi, reculant de 0,72%, à 12.270,35 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se repliaient de respectivement 0,64%, à 989,15 pts et 0,42%, à 924,1 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 se délestait de 0,59%, à 11.378,61 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid cédait du terrain à hauteur de 0,53%, à 10.349,22 pts.

Du côté des valeurs, Wafa Assurance, Fenie Brossette, Cosumar, Snep et Aradei Capital enregistraient les plus fortes baisses, avec respectivement -5,99% à 4.221 dirhams (DH), -4,73% à 113,8 DH, -2,69% à 217 DH, -2,43% à 800 DH et -1,96% à 451 DH.

En revanche, Delattre Levivier Maroc (+5,09% à 59,9 DH), Colorado (+4,17% à 60 DH), Bcp (+2,77% à 260 DH), Jet Contractors (+2,63% à 195 DH) et Auto Hall avec (+1,47% à 83 DH) réalisaient les meilleures performances.