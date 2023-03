MG Motor débarque au Maroc (VIDEO)

MG Motor et Jameel Motors ont annoncé le lancement de la marque britannique emblématique ‘MG’ au Maroc, son 10ème marché dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, s’appuyant sur le succès continu de la marque dans le monde entier.

MG : une marque anglaise iconique

Depuis 1924, MG Motor est présente sur le marché automobile mondial avec un catalogue proposé à l’international. La marque britannique emblématique, avec une riche histoire sportive, a produit de nombreux modèles intemporels et s’est habilement adaptée aux besoins toujours changeants de ses clients au fil des ans. Des voitures de sport et des roadsters aux berlines, MG continue aujourd’hui à embrasser les 99 ans de design britannique classique et à le combiner avec une technologie avancée pour se réinventer pour un avenir plus durable. En tête de file avec des véhicules entièrement électriques et hybrides, aux côtés de groupes motopropulseurs à combustion plus traditionnels, MG est à la pointe de l’introduction de nouvelles technologies innovantes et de « nouveaux véhicules énergétiques » pour les consommateurs exigeants d’aujourd’hui. Détenu par le groupe SAIC, MG est la marque à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni et s’est établie dans une dizaine de pays en Europe et au Moyen-Orient. Par ailleurs, si le groupe SAIC à travers MG est aujourd’hui un acteur incontournable dans la production de véhicules électriques, c’est particulièrement grâce à son expertise dans la construction automobile mais aussi grâce à son partenariat stratégique avec CATL, le leader mondial incontesté dans la conception et productions des batteries qui équipes des marques de renommées mondiales. Maintenant, c’est au tour du Maroc de voir le fabricant se positionner sur son marché automobile.

Distribuée au Maroc par l’un des plus grands distributeurs de Toyota dans le monde.

La nouvelle filiale de MG Motor au Maroc cherchera à capitaliser sur la réputation mondiale, le service clientèle et la confiance de la marque. Au Maroc, la marque MG sera distribuée par Jameel Motors, Abdul Latif Jameel est le partenaire parfait pour MG, apportant avec elle 78 ans d’expérience automobile internationale primée au Moyen-Orient, en Europe et en Asie étant aujourd’hui l’un des principaux distributeurs indépendants de Toyota dans le monde, (également distributeur de Toyota et Lexus au Maroc). Jameel Motors offrira des équipements et des services complets pour les clients, y compris la vente de voitures neuves, le service après-vente et les ventes de voitures d’occasion certifiées, en ouvrant initialement cinq salles d’exposition à Casablanca et Rabat, marquant une étape importante dans l’expansion de sa présence sur le marché marocain. MG offre aux conducteurs marocains, dynamiques et jeunes, des voitures abordables avec des niveaux d’équipement et de qualité supérieurs. Avec son héritage en sport automobile et ses technologies avancées, MG offre également une combinaison unique d’aventure et de performance, permettant aux conducteurs de profiter de confort et de commodité grâce à l’engagement de MG envers l’innovation.

MG : le line-up EV le plus large du marché généraliste EV

La marque MG est fière de présenter le lancement de la gamme la plus large de voitures électrifiées sur le marché généraliste EV avec 4 modèles électrifiés : MG Marvel R EV ; MG 4 EV ; MG ZS EV et MG HS PHEV. MG est renommé pour son engagement en faveur de la durabilité et de l’innovation, et avec sa gamme de véhicules électrifiés « nouvelle énergie », MG est ravi d’offrir aux conducteurs marocains une solution écologique et efficace en plus des voitures à moteur à combustion traditionnelle et vise à soutenir les conducteurs dans leur transition vers une expérience de conduite plus respectueuse de l’environnement.

MG : Offre de lancement spéciale

Pour célébrer son lancement, Jameel Motors MG proposera des prix de lancement spéciaux pour les trois premiers mois sur le marché marocain. Ils commenceront à 142 000 DH et les clients auront la possibilité de bénéficier d’une remise de lancement de 10 % sur la plupart des modèles. En plus de ces prix avantageux, MG offrira également une offre de crédit gratuit exceptionnel et unique pour sa première année. Les prix comptants seront équivalents aux prix des prêts pour la plupart des modèles proposés, offrant aux clients un véritable crédit sans intérêt. Cette offre permettra aux clients de bénéficier de la flexibilité financière dont ils ont besoin pour s’offrir leur véhicule MG préféré.