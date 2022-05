Mezzour: « Le tissu industriel marocain est l’un des plus dynamiques au monde »

Le tissu industriel marocain est l’un des plus dynamiques au monde, a affirmé, ce mardi à Casablanca, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

S’exprimant à l’occasion de la célébration des 100 ans de la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi, Mezzour a rappelé que le Maroc a mis en place plusieurs stratégies industrielles ces dernières années, se félicitant d’une nouvelle dynamique en la matière avec beaucoup d’investissements étrangers.

Par ailleurs, a ajouté le ministre, les compétences marocaines sont reconnues au niveau mondial, notant qu’en plus du capital humain, la stabilité dont jouit le Maroc et la vision stratégique portée par le roi Mohammed VI permettent au Royaume d’attirer davantage d’investisseurs et d’opérateurs économiques étrangers.

Mezzour a également salué le niveau de productivité du Maroc et la capacité des Marocains à créer de la richesse.

S’agissant de la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi, le ministre a souligné que cette zone industrielle, située à proximité de l’un des ports les plus dynamiques de la région, a un bassin d’emploi « extraordinaire et formé » et contribue depuis un siècle au développement économique du Royaume.

Avec plus de 100 ans d’activité, la zone industrielle Ain Sebaâ Hay Mohammadi est la plus ancienne zone industrielle du Royaume.

Cette zone industrielle est implantée sur une superficie de 435 hectares et abrite plus de 500 grandes entreprises opérant dans plus de 30 branches d’activité et générant plus de 38.000 emplois directs.