Mezouar intègre le conseil d’administration de Dolidol

Development Partners International (DPI), l’un des leaders du private equity en Afrique basé à Londres, gérant 1,1 milliards de dollars d’actifs et présent dans 27 pays, annonce avoir clôturé son opération d’investissement à travers son second fonds, African Development Partners II (“ADP II”), dans la société UNI CONFORT MAROC – Dolidol, filiale de Palmeraie Holding (Gpe Palmeraie Industries et Services) présent dans les secteurs de l’agriculture, des mines, de l’éducation et de l’industrie (notamment automobile).

DPI a acquis une part d’un peu plus de 20% de Dolidol pour un investissement de quelques 300 millions de Dirhams, auprès de la société et de son actionnaire de référence.

Palmeraie Holding (Gpe Palmeraie Industries et Services) et son Président Saad Berrada Sounni, ainsi que DPI vont accueillir Salaheddine Mezouar, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), au sein du conseil d’administration d’UNI CONFORT MAROC – Dolidol. “Il accompagnera ce fleuron industriel national dans la concrétisation de son ambition panafricaine”, indique un communiqué du groupe.

West Capital Partners, Dentons, Naciri & Associés Allen & Overy ainsi que Deloitte, ont agi en tant que conseil de cette opération.

Fondée en 1972, Dolidol est l’un des plus anciens producteurs de matelas au Maroc. La société produit et vend de la mousse de polyuréthane, des matelas, des salons et des textiles non tissés. Dolidol, bien connu au Maroc, est synonyme de produits de qualité et d’un excellent service à la clientèle. La société a récemment renforcé sa présence géographique en s’implantant en Afrique de l’Ouest francophone, où elle est désormais le leader du marché en Côte d’Ivoire.

Ce partenariat avec DPI permettra à Dolidol de renforcer sa position de leader du marché marocain, soutenir le fort potentiel de croissance de ses nombreux segments d’activités et d’élargir son empreinte géographique en Afrique subsaharienne en mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest.

Sofiane Lahmar, associé chez DPI, a déclaré: “Nous sommes ravis d’investir dans une marque aussi connue que Dolidol. En plus du fort potentiel de croissance et de la rentabilité des activités existantes, nous voyons une opportunité considérable d’accélérer la croissance du groupe dans d’autres régions africaines. DPI s’est engagé à investir au Maroc, et Dolidol marquera notre cinquième investissement dans le pays, portant le montant total de nos investissements au Maroc à environ 230 millions USD. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec l’excellente équipe de management de Dolidol, ainsi qu’avec B Group, un partenaire de premier rang”.

Jalil Skali, PDG de Dolidol, a ajouté que “cette augmentation de capital nous permettra de consolider nos acquis en terme d’institutionnalisation de l’entreprise”.

S.L.