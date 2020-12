Mercedes-Benz: on a testé le GLE Coupé (VIDEO)

Une demi-journée nous a été largement suffisante pour apprécier les qualités du GLE Coupé. Design, praticité, sophistications, comportement… le dernier-né des SUV étoilé s’est avéré convaincant à tout point de vue.

À mi-chemin entre une berline sportive et un luxueux SUV, le GLE Coupé combine les avantages de ces deux architectures. À commencer par son coup de crayon magnifié par une ligne de toit inclinée et une sublime chute de reins. La face avant, elle, ne manque pas d’originalité avec sa calandre diamantée et ses projecteurs à faisceau Multibeam LED. Une technologie utile et pratique à l’image de ce qu’offre l’intérieur en volumes habitables (dont un coffre de 655 l) et en équipements de confort. Parmi ces choses qui vous facilitent la vie, citons l’ouverture intelligente du coffre, l’interface multimédia à fonction mirroring (Android Auto/Apple CarPlay) et assistant vocal intuitif MBUX (activable par les mots «Hey Mercedes»), le chargeur de smartphone sans fil ou encore, le frein à fonction Autohold. Ce dernier peut être enclenché à chaque arrêt (feu rouge par exemple) en enfonçant la pédale gauche.

Il suffit ensuite de ré-appuyer sur l’accélérateur pour faire repartir, tout en maintenant le levier de vitesses sur la position D. Autre système pratique et sécuritaire, le Distronic : ce régulateur de vitesse adaptatif qui gère la vitesse et le freinage en fonction du véhicule en amont et cela, de 0 à 200 km/h. Grâce aux suspensions pilotées du Pack Airmatic, l’amortissement s’adapte automatiquement en fonction de la situation de conduite, prenant en compte, la vitesse, le chargement et les inégalités de la chaussée. Avec ses 330 ch et ses 700 Nm, cette version 400d ne manque pas de tonus ! Si certains opteront pour une conduite coulée en écoutant une partition musicale jazzy via la sono Burmester à 13 HP et 590 W, d’autres préfèreront jouer avec les palettes de la boite 9G-Tronic pour pousser ce diesel en haut dans le compte-tours et entendre sa sonorité sportive. Enfin et pour enfoncer le clou, le GLE Coupé propose une grille tarifaire très compétitive eu égard aux équipements proposés sur les différentes finitions. En gros des prix très attractifs qui débutent à partir de 885.000 DH.

Modèle essayé : Mercedes-Benz GLE Coupé 400d BVA9. 12 ch fiscaux. Finition : AMG Line. Prix TTC : 1.105.000 DH.