Mehdi Alami, nouveau directeur général de Coca-Cola Maroc

The Coca-Cola Export Corporation a annoncé la nomination de Mehdi Alami en tant que nouveau directeur général de la franchise au Maroc du leader mondial des boissons. Effective depuis mars 2020, la nomination de M. Alami traduit la volonté de la Compagnie de promouvoir ses talents marocains en vue d’accompagner le développement de ses activités au royaume.

Au poste de directeur général, Mehdi Alami a pour mission de poursuivre la stratégie de croissance de la Compagnie et d’accélérer son expansion dans une perspective à la fois durable et citoyenne. A cet effet, il est en charge de diriger le Système Coca-Cola au Maroc avec le soutien et le concours de ses partenaires embouteilleurs North Africa Bottling Company (NABC), Atlas Bottling Company (ABC) et Société des Boissons Gazeuses du Souss (SBGS), et cela dans l’objectif d’une croissance durable qui implique l’ensemble de l’écosystème Coca-Cola au niveau local et international.

Riche d’un parcours de douze années au sein de Coca-Cola au Maroc et en Afrique du Nord, il a auparavant acquis une expérience reconnue auprès d’opérateurs agroalimentaires internationaux basés dans le royaume. Son expertise dans les domaines du marketing, de la communication, de la stratégie de marques et commerciale sur le marché national, ainsi que sa parfaite connaissance des réalités locales, sont de nature à insuffler au Système Coca-Cola une nouvelle dynamique où les maîtres-mots sont l’innovation et la responsabilité, en ligne avec la vision de Coca-Cola au Maroc.

Commentant sa nomination, M. Alami a déclaré : « Coca-Cola est aujourd’hui fermement engagé à offrir une expérience encore plus rafraîchissante à ses consommateurs au Maroc, à travers des approches innovantes. Nous allons continuer à faire la différence au profit de nos partenaires, des communautés et de l’environnement grâce à nos équipes marocaines talentueuses. »

Âgé de 41 ans, marié et père de deux enfants, il a effectué toute sa scolarité au Maroc. Il est diplômé du lycée Descartes et de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) en marketing et business management.