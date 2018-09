MEDIAFINANCE reconnue par une norme internationale (BCP)

Après sa récente certification ISO 9001 V 2015, MEDIAFINANCE, la banque dédiée aux services “Titres” du groupe BCP, vient d’obtenir la norme « ISAE 3402 Type 1 » (International Standard on Assurance Engagements 3402) pour la conformité de l’ensemble de son dispositif de contrôle interne, décernée par le cabinet indépendant Mazars Audit & Conseil.

Pour MEDIAFINANCE, la norme « ISAE 3402 Type 1 » assure à ses clients un traitement sécurisé de leurs opérations qui couvrent l’ensemble de son offre « Securities Services », à savoir : Clearing & Settlement, Local & Global Custody, Services aux fonds et Asset Servicing, Services aux émetteurs, Market services et Services d’externalisation de la tenue de compte.

Cette reconnaissance illustre la volonté du management de MEDIAFINANCE d’optimiser régulièrement ses dispositifs de contrôle selon les meilleures pratiques internationales. Elle traduit également son engagement continu en matière de politique de qualité et de maîtrise des risques.

A PROPOS DE MEDIAFINANCE : Créée en 1994, MEDIAFINANCE est une Securities Services Bank, totalement dédiée aux métiers « Titres ». Filiale à 100 % du Groupe BCP, elle opère à partir de Casablanca pour servir une clientèle marocaine et étrangère constituée d’institutionnels, de sociétés de gestion d’actifs, de banques, d’infrastructures de marchés et de brokers. A travers son offre en One Stop Shop et sa capacité d’innovation, MEDIAFINANCE se positionne comme un partenaire de choix dans les services aux investisseurs.