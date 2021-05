M’diq-Fnideq: Madaëf soutient les porteurs de projets touristiques

Dans la continuité des initiatives volontaristes visant la relance économique au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq à travers notamment l’enrichissement de l’offre touristique haut de gamme de la destination Tamuda Bay, la société Madaëf, en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement de la région, l’Agence pour la Promotion et le Développement économique et social des préfectures et provinces du Nord, organise la 4-ème édition du programme d’open innovation Madaëf Eco6 mettant le cap sur la destination Tamuda Bay. Cette édition est organisée sous l’égide de la Wilaya de la Région de Tanger – Tétouan- Al Hoceima et de la préfecture M’diq – Fnideq.

Cette action collective ambitionne à favoriser la création d’un écosystème touristique intégré et inclusif à travers l’émergence de projets innovants et à forte valeur ajoutée à même d’atténuer les effets de la saisonnalité de la destination et de stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation porté localement avec une logique coordonnée et de complémentarité de l’offre touristique et d’animation en encourageant les idées de projets issues du territoire dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de l’économie sociale et solidaire et du développement territorial et des produits de terroir.

Elle vient se rajouter aux multiples initiatives communautaires de promotion, d’impulsion de l’auto-emploi, et de développement économique de la préfecture M’diq- Fnideq pour une meilleure attractivité des investissements responsables et contribution à l’amélioration des conditions de vie de la population locale.

Située notamment sur le littoral M’diq-Fnideq avec une côte de rêve de plus de 35 kilomètres le long de la Méditerranée, Tamuda Bay se positionnant naturellement comme une destination touristique de plus en plus prisée par les marocains et les étrangers, est dotée d’unités hôtelières Premium et de plusieurs composantes touristiques et de loisirs, et s’ouvre sur une région aux patrimoines naturel et culturel d’exception et à un fort potentiel touristique lui permettant de se positionner comme une destination phare du pourtour méditerranéen.

Cette 4-ème édition de ce concours d’innovation est ouverte à tous les porteurs de projets et d’idées, start-ups, TPME, artisans, coopératives et étudiants souhaitant s’installer durablement à Tamuda Bay et contribuer activement au développement de son écosystème touristique intégré. L’appel à projets de cette nouvelle édition démarre le 29 avril 2021 et les candidatures seront admissibles jusqu’au 29 mai 2021 via la plateforme « www.madaef-eco6.ma ».

Les projets éligibles doivent s’inscrire dans les six univers de l’édition Tamuda Bay, à savoir les animations culturelles et artistiques, les activités nautiques et balnéaires, la valorisation de l’artisanat et du terroir, la promotion de l’arrière-pays, les activités sportives et de bien-être, ainsi que les services aux unités hôtelières.

Les candidats sélectionnés bénéficieront des six plateformes d’accompagnement collectif de bout en bout de Madaëf Eco6, du CRI, et de leurs partenaires dans le cadre de leur missions respectives qui comprennent notamment un accompagnement professionnel à travers une équipe d’experts, un accès aux marchés auprès des unités partenaires de l’édition, un accès à des solutions de financements bancaires, ainsi que des avantages exclusifs Eco6.

La société Madaëf et grâce à ses unités hôtelières a Tamuda Bay, contribuera à travers cette action sociétal la montée en gamme de l’offre touristique de la destination, en partenariat avec des opérateurs de renom : Banyan Tree Tamouda Bay, Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, Club Med Yasmina…