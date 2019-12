McDonald’s ouvre un nouveau resto sur l’axe Casablanca-Marrakech

Ce restaurant qui a été inauguré vendredi 20 décembre 2019 est le 3ème restaurant McDonald’s sur le réseau autoroutier après ceux de Bouznika sur l’axe autoroutier Casablanca – Rabat.

L’inauguration de ce nouveau restaurant McDonald’s s’est faite en présence de Driss El Alami Vice-Président Directeur Général de McDonald’s Maroc, ainsi que Anouar Benazzouz Directeur Général de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), qui à cette occasion a mis en perspective la vision stratégique de ADM: “Depuis quelques années déjà, nous avons déployé une stratégie concernant l’ensemble du mix marketing à la fois pour étoffer notre réseau de distribution du Pass Jawaz, diversifier les moyens de paiement, renforcer la maintenance et l’assistance mais également mettre en place une offre de service en restauration et en divertissement pour les enfants à travers des franchises de renom telle que McDonald’s. Nos clients-usagers trouveront une offre diversifiée et de qualité à des prix abordables et ADM a tenu dans le cadre de ce partenariat avec McDonald’s à maintenir les mêmes prix à l’identique de ceux pratiqués en ville. Les autoroutes ne sont plus que des infrastructures, mais également un espace de divertissement, de détente et de loisir pour que le voyage soit le plus sécurisé et le plus agréable sur notre réseau”.

Pour Driss El Alami, “cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de McDonald’s Maroc et sa volonté d’accompagner le développement des infrastructures nationales. En effet, nous avons également ouvert 3 nouveaux restaurants en 2019 dans les gares LGV de Casablanca, Rabat et Tanger”.

Ce nouveau restaurant d’une superficie de 1 303 m², dispose d’une capacité globale de 209 places, dont 120 en terrasse. Les espaces verts s’étalent sur 991 m² et le parking compte une cinquantaine de places avec une particularité: un accès a été spécialement aménagé pour permettre aux habitants de Berrechid de se rendre en toute sécurité dans le restaurant depuis leur ville sans avoir à emprunter l’autoroute.

Le nouveau restaurant McDonald’s Aire de services Berrechid intègre les tous derniers services développés par l’enseigne pour améliorer l’excellence opérationnelle et ainsi l’expérience et la satisfaction client : bornes digitales interactives de prise de commande pour optimiser la rapidité du service et l’exactitude des commandes, service à table, et McDrive pour des commandes sur le pouce. Sans compter le concept des cuisines dites Made For You (Préparé à la commande) qui permet d’augmenter la qualité des produits, d’en introduire plus facilement de nouveaux et d’améliorer le service client.

Et avec le McCafé, ce nouveau restaurant offre le plaisir de déguster une large gamme de douceurs, entre autres, viennoiseries et pâtisseries, accompagnées de boissons chaudes ou froides. Ainsi, les clients peuvent déguster à tout moment de la journée des produits gourmands consciencieusement triés et préparés. Du petit-déjeuner à la fin de repas ou tout simplement en pause gourmande, le McCafé du McDonald’s Aire de services Berrechid est l’endroit idéal où les clients peuvent venir savourer un bon café en toute tranquillité.

Le nouveau restaurant McDonald’s Aire de services Berrechid est doté d’une aire de jeux pour la détente et l’amusement des enfants et pour leur permettre de se dépenser, de s’amuser, de s’épanouir et de se faire de nouveaux amis, dans un univers sain et joyeux. McDonald’s n’a bien sûr pas oublié les personnes à mobilité réduite. Le restaurant McDonald’s Aire de services Berrechid leur garantit un accès adapté. Accès indoor, commandes et sanitaires, tout est prévu pour assurer leur confort.