McDonald’s Maroc relance l’opération « Mta7dine »

McDonald’s Maroc relance pour la deuxième année consécutive l’opération #Mta7dine, et poursuit son élan de solidarité en offrant gracieusement des repas pendant ce mois de Ramadan, à plusieurs associations caritatives.

Rappelons que depuis le 24 mars 2020, McDonald’s Maroc, à travers son action solidaire #Mta7dine, a offert plus de 400 000 repas au profit d’associations caritatives, dans 19 villes du Royaume. Aujourd’hui, McDonald’s Maroc poursuit son effort de solidarité envers la communauté et relance son action #Mta7dine en continuant à apporter son soutien dans ces moments difficiles à plusieurs associations caritatives, leur offrant gracieusement des menus. Cette opération sous l’appellation « Restons Metfa2line », se déroule dans le respect des mesures de sécurité et d’hygiène.

Ainsi tous les vendredi du mois de Ramadan, des repas seront distribués à travers 19 restaurants dans

19 villes au Maroc au profit d’associations œuvrant essentiellement pour le bien-être des enfants.

Pour dépasser ce cap, à travers #Mta7dine, « خلينا متفائلين، مابقا قد ما فات »