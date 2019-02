McDonald’s Maroc lance un service de livraison à domicile (VIDEO)

Ça y est, McDonald’s débarque chez vous! Les clients l’attendaient depuis un moment… La firme vient de lancer le “McDelivery”, son service de livraison à domicile, en partenariat avec Jumia Food, sur Casablanca et Rabat pour ensuite se déployer sur plusieurs autres villes.

Pour se faire livrer, les clients devront utiliser la plateforme internet ou mobile de JUMIA FOOD. Le fonctionnement de la livraison de McDonald’s via Jumia Food est simple d’utilisation.

Une fois connecté depuis son desktop ou son smartphone, l’application recense les restaurants à proximité et propose celui qui est le plus proche. Le client compose son ou ses menus qu’il désire déguster avant de valider sa commande sur l’appli ; commande qui est ensuite envoyée vers le restaurant McDonald’s le plus proche pour y être préparée et récupérée par un livreur de Jumia Food .

Lors du paiement, le client a le choix entre paiement en ligne (avec carte bancaire) ou paiement à la livraison en espèces uniquement. L’appli lui propose automatiquement la livraison d’un restaurant le plus proche dans un rayon de 3 KM maximum.

Le prix, quant à lui, reste le même qu’au restaurant et s’ajoute seulement un montant de 11 dhs pour la livraison. Afin d’assurer une qualité optimale des produits livrés.

Les livreurs Jumia Food sont équipés de Box spéciaux isothermes qui permettent de conserver les produits à bonne température ainsi que de préserver l’intégrité des emballages.

Par ailleurs, dans une déclaration accordée à Le Site info, le directeur de l’enseigne au Maroc, Driss El Alami, est revenu sur l’importance de la culture de livraison à domicile dans le monde actuel.

“La livraison à domicile existe depuis longtemps. Il faut seulement la développer. Au Maroc, il y’a un boulevard par rapport à ce secteur. Ça a commencé, il y’a quelques années avec Jumia et d’autres opérateurs par la suite. Je pense que les clients vont s’habituer à se mode de livraison parce qu’ils vont être servi rapidement chez eux ou bien au niveau du bureau. En plus avec les nouvelles technologies, vous êtes livrés en un clic et vous pouvez payer directement. Donc cela va se developper rapidement”.

A.K.

M. Salah et K. Bhyer