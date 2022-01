McDonald’s Maroc inaugure un nouveau restaurant

McDonald’s Maroc poursuit son développement et inaugure un nouveau restaurant, à Agadir, mercredi 29 décembre 2021. Le nouvel établissement dispose d’une capacité d’accueil globale de 254 places, dont 132 en terrasse et 122 en intérieur, le tout s’étalant sur 1.872m² dont 372m² d’espaces verts.

Il vient s’ajouter aux nombreuses ouvertures de restaurants effectuées durant ces deux dernières années, à Casa Marina, Rabat Agdal Drive, Dar Bouazza, Fès Marjane, Casa Voyageurs, Tanger Gare, Berrechid et Arribat Center en 2019, Zenata en 2020 et Hay Inara, et Hay Hassani à Casablanca en 2021. McDonald’s Agadir Adrar, le 4e restaurant McDonald’s à Agadir, et le 56e au Maroc, a nécessité un investissement de l’ordre de 20 MDH et généré 82 emplois directs.

Mitoyen de l’enseigne Kitea, qui ouvrira prochainement sur le même site, il intègre les tout derniers services développés par McDonald’s pour améliorer l’expérience et la satisfaction clients. Le wifi est proposé pour maximiser le confort des clients, et leur permettre de rester connectés gratuitement dans les meilleures conditions, selon l’enseigne.