MBC5: la nouvelle chaine diffuse dans l’ensemble des pays du Maghreb

La nouvelle chaîne MBC5 diffuse, depuis hier, dans l’ensemble des pays du Maghreb. Le premier programme retransmis par la chaîne est l’épisode 1 de la cinquième saison de «The Voice», suivi de la série “Collision” («Istidam») et du film marocain “Hayat”.

Dubaï, 22 septembre 2019 – La diffusion en direct et pour la première fois de la nouvelle chaîne satellitaire «MBC5» (qui a pour slogan «Notre puissance est une»), a commencé samedi à partir de 19h30. La nouvelle chaîne entame sa diffusion par l’épisode 1 de la cinquième saison de l’émission “The Voice”; cet épisode est disponible pour le public Maghrébin en avant-première sur MBC5.

La cinquième saison de «The Voice» promet d’ailleurs le plein de surprises, notamment la participation de nombreuses stars et d’un jury prestigieux composé de Ragheb Alama, Ahlam, Samira Said et Mohamed Hamaki. Cette cinquième édition sera également marquée par la présence d’un large éventail de talents, qui sont issus de pas moins de 17 nationalités arabes différentes et qui se démarqueront tous par leur voix expressives et exceptionnelles.

Le premier épisode de The Voice a été suivi par la diffusion de la série turque «Istidam» traduite en dialecte marocain, et qui met en vedette le célèbre acteur Kivanc Tatlitug (alias «Muhannad») aux côtés d’autres acteurs de talent, à l’instar de Melicia Asli, de Altchin Sanjo et de Aounour Sailak. Remplie de suspense et de rebondissements, la série «Istidam» relate l’histoire de quatre personnes, Kadir, Zeinab, Gemery et Karam, qui, après avoir échappé à un très grave accident de la route, verront leurs destins unis et scellés à jamais. Le premier et le second épisode de cette série ont été diffusés dès hier soir, à partir de 21h00.

À 23 heures, MBC5 a projeté le film marocain “Hayat” de Raouf Sabahi, qui regroupe des acteurs de renom tels que Idriss Rokh, Ezz Alarab Kaghat, Malik Akhmis, Latifa Ahrar, Abdel Rahim Mounari, Oussama Bastaoui, Mariam Bakouch, ou encore Nisrine Radi. L’histoire de ce film se déroule dans un bus qui transporte plusieurs personnes dont les conversations reflètent les différents modes de pensée et de vie au sein de la société marocaine.

– «THE VOICE» diffusé sur MBC5 le samedi 21 septembre 2019 à 19h30, avec une rediffusion programmée après minuit.

– La série “Istidam” diffusée sur “MBC5” le samedi 21 septembre 2019 à 21h30, avec une rediffusion programmée après minuit.

– Le film «Hayat» diffusé sur MBC5 le samedi 21 septembre 2019 à 23h00. , avec une rediffusion programmée à 5h00 du matin

La chaîne MBC5 est disponible sur les satellites suivants:

– Yotel Sat et Nilesat, à une fréquence de 11 559 verticales / pour un taux de codage de 27500 et un coefficient d’erreur de 6/5.

– Arabsat à une fréquence de 12 284 verticales / pour un taux de codage de 27500 et un coefficient d’erreur de 6/5.